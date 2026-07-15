Joaquín Levinton picanteó a Liam Gallagher antes del partido de la Selección Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina está en la semifinales del Mundial 2026 y se enfrentará a Inglaterra este miércoles. En la previa, se armó una pica entre Joaquín Levinton, líder de Turf, con Liam Gallagher, el cantante de Oasis en una combinación de fútbol y rock.

Hace unos días Liam Gallagher expuso en redes sociales su contradicción de cara al partido y se volvió viral. “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, escribió el líder de Oasis.

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En su perfil oficial de Instagram, Joaquín Levinton aprovechó que suele ser comparado con el menor de los hermanos Gallagher y le respondió sin vueltas con una canción.

El líder de Turf le cambió la letra a la icónica canción de ‘Wonderwall’ y la amoldó al esperado partido. Guitarra en mano y con sus clásicos lentes de sol puestos, Joaquín Levinton cantó su propia versión del tema.

La versión argentina de Wonderwall de Oasis para alentar a la selección en el partido de Argentina vs Inglaterra hecha por el mismisimo Joaquin Levinton. pic.twitter.com/3e3OJhOIBU — Pampa Gallagher (@eycteann) July 14, 2026

“Inglés, te digo otra vez que quedás afuera del Mundial. Como en México ‘86 te vamos a volver a ganar. Aunque todos estén en contra canto esta canción por la Selección, por las Malvinas, por nuestros caídos y por 40 millones de argentinos. Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal. Por el Diego, que nos guía desde el cielo”, cantó.

“Tengan miedo, Liam, Noel y Oasis”, manifestó el lider de Turf con su chispa habitual para calentar la previa de la Selección Argentina con Inglaterra.