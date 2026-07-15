miércoles 15 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
Previa rockera.

Joaquín Levinton picanteó a Liam Gallagher antes del partido de la Selección Argentina e Inglaterra

Joaquín Levinton, líder de Turf, le contestó a Liam Gallagher, cantante de Oasis, en la previa del partido de la Selección Argentina e Inglaterra.

Joaquín Levinton contra los hermanos de Oasis.&nbsp;

Joaquín Levinton contra los hermanos de Oasis. 

Hace unos días Liam Gallagher expuso en redes sociales su contradicción de cara al partido y se volvió viral. “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, escribió el líder de Oasis.

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La canción de Joaquín Levinton

En su perfil oficial de Instagram, Joaquín Levinton aprovechó que suele ser comparado con el menor de los hermanos Gallagher y le respondió sin vueltas con una canción.

El líder de Turf le cambió la letra a la icónica canción de ‘Wonderwall’ y la amoldó al esperado partido. Guitarra en mano y con sus clásicos lentes de sol puestos, Joaquín Levinton cantó su propia versión del tema.

“Inglés, te digo otra vez que quedás afuera del Mundial. Como en México ‘86 te vamos a volver a ganar. Aunque todos estén en contra canto esta canción por la Selección, por las Malvinas, por nuestros caídos y por 40 millones de argentinos. Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal. Por el Diego, que nos guía desde el cielo”, cantó.

“Tengan miedo, Liam, Noel y Oasis”, manifestó el lider de Turf con su chispa habitual para calentar la previa de la Selección Argentina con Inglaterra.

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