Semifinal histórica: la Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por el pase a la final

En una semifinal histórica, la Selección Argentina enfrentará este miércoles, desde las 16.00, a su par de Inglaterra por un boleto la gran final del Mundial 2026 , donde espera España, que el martes venció por 2 a 0 a Francia y se convirtió en el primer finalista mundialista.

El combinado albiceleste llega a esta instancia luego de ganarle en tiempo suplementario a Suiza por los cuartos de final, mientras que el conjunto inglés hizo lo propio ante Noruega, también en tiempo extra. Por eso, ambos llegan en condiciones parecidos y se espera un encuentro muy disputado, que se definirá por detalles.

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El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium , donde el seleccionado nacional le ganó a Egipto en los octavos de final, y el árbitro será el estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath , quien dirigió tres partidos hasta el momento en la Copa del Mundo : Países Bajos vs. Japón, España vs. Uruguay y Brasil vs. Noruega en los octavos de final.

En cuanto al equipo, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas y la confirmación de la alineación inicial llegará horas antes al encuentro. Por lo pronto, durante su contacto con la presión, avisó que puede haber algún cambios, aunque no dio detalles del sector ni de los futbolistas en cuestión.

A pesar de eso, los entrenamientos marcaron que las dudas están en el sector derecho, tanto en defensa como en el medio, y es justamente dónde vendrían los cambios. En la última línea, la duda es Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, mientras que en el medio hay tres candidatos: Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Scaloni mantiene dudas en el equipo de la Selección Argentina.

Del lado de Inglaterra, el entrenador Thomas Tuchel tampoco dio inicio sobre la elección del equipo titular, aunque avisó que Declan Rice, quien salió en el inicio del segundo tiempo ante Noruega, está en condiciones, motivo por el que se mantendría en el 11 titular. La única duda, en tanto, está en el extremo derecho, donde Noni Madueke y Bucayo Saka pelean por un lugar en el equipo.

Posibles formaciones de la Selección Argentina e Inglaterra

Argentina: Emiliano Martínez; Molina o Montiel; Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; De Paul o Simeone o González, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Inglaterra: Jordan Pickford; Konsa o James, John Stone, Marc Guéhi y Nico O'Reilly; Declan Rice Elliot Anderson; Maduke o Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.