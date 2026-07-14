Atención Selección Argentina: España le ganó a Francia y espera en la final del Mundial 2026

España está en la final y espera por la Selección Argentina o Inglaterra.

La Selección de España le ganó por 2 a 0 a su par de Francia en una de las semifinales del Mundial 2026 y avanzó a la gran final, donde espera por el ganador del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán este miércoles (desde las 16) en el Atlanta Stadium.

Con un gol de Mikel Oyarzábal, de penal, y otro de Pedro Porro, el equipo dirigido por Luis de la Fuente dio el gran golpe en el Dallas Stadium ante la principal favorita en la Copa el Mundo y se clasificó a la gran final, algo que no conseguía desde Sudáfrica 2010.

España tuvo una actuación sobresaliente y dominó de principio a fin al seleccionado galo, que no pudo imponer el peso de sus individualidades como Mbappé y Dembelé, entre otras. Lo que se impuso en Dallas fue el juego asociado del combinado ibérico, que ganó merecidamente y el domingo, en Nueva York, buscará su segunda Copa del Mundo.

Después de este gran triunfo, el tercero consecutivo que consigue ante Francia en semifinales (también le había ganado en la Euro 2024 y en la Liga de Naciones de la UEFA 2025), España esperará tranquilo, con su trabajo realizado, por el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentará este miércoles en Atlanta.

View this post on Instagram La Selección Argentina e Inglaterra, a todo o nada El equipo de Lionel Scaloni, que todavía mantiene dudas en el equipo, buscará este miércoles su séptima final mundialista, mientras que Inglaterra irá por la segunda. Con España esperando en la gran cita, el Mundial que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá tendrá una final inédita.

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