Claudia Villafañe homenajeó a Diego Maradona en la previa de la Selección Argentina e Inglaterra

Claudia Villafañe apareció en La Cocina Rebelde , el programa de Jimena Monteverde en El Trece, para rendirle un homenaje a Diego Maradona en la previa de que la Selección Argentina se enfrente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La prenda que llevó no era una réplica y se trató era la camiseta azul que el Diego Maradona vistió el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca de Ciudad de México, cuando anotó los dos goles más recordados de la historia del fútbol. “Primero, quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original”, dijo la conductora Jimena Monteverde al recibirla.

Cabulera. Cuál es la cábala de la madre de Mac Allister para los partidos de la Selección

Entonces Claudia Villafañe explicó ante las cámaras los detalles de una historia que pocos conocían y reveló que esa camiseta no existía antes del partido.

Las camisetas fueron improvisada en los días previos al encuentro, en una de las anécdotas más reveladoras de la logística futbolera de aquella época.

"Y el escudo está cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración. Hacían la comida y hacían todo, porque Argentina no tenía camiseta azul suplente", recordó sobre la mítica odisea logística de la utilería.

Maradona y su obra cumbre con el Gol del Siglo.

"No tenían camiseta azul. Inglaterra jugaba con la blanca, entonces no podíamos... Fueron a buscar a Ciudad de México, y lo que encontraron de la marca (Le Coq Sportif) fue esta, que tiene dos colores diferentes. El número es plateado, no había... Los escudos no eran bordados, entonces se los sacaron a las otras camisetas y se los cosieron las chicas, como pudieron, a todas las camisetas", relató.

Y concluyó la legendaria anécdota: "Es muy simple, es acrílico, es pequeño algodón... Bueno, fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 1".