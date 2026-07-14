martes 14 de julio de 2026
Escribinos
14 de julio de 2026
Rescate emotivo.

Claudia Villafañe homenajeó a Diego Maradona en la previa de la Selección Argentina e Inglaterra

Antes del partido de la Selección Argentina e Inglaterra, Claudia Villafañe lució la camiseta que usó Diego Maradona en Mundial 86.

Claudia Villafañe con la camiseta de Diego Maradona.&nbsp;

Claudia Villafañe con la camiseta de Diego Maradona. 

Claudia Villafañe apareció en La Cocina Rebelde, el programa de Jimena Monteverde en El Trece, para rendirle un homenaje a Diego Maradona en la previa de que la Selección Argentina se enfrente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La prenda que llevó no era una réplica y se trató era la camiseta azul que el Diego Maradona vistió el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca de Ciudad de México, cuando anotó los dos goles más recordados de la historia del fútbol. “Primero, quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original”, dijo la conductora Jimena Monteverde al recibirla.

Lee además
López celebra el segundo gol de la Selección Argentina junto Julián Álvarez. 
Gran aporte.

El "sueño" del Flaco López: entró, dio una asistencia y festejó
Alexis Mac Allister y su mamá. 
Cabulera.

Cuál es la cábala de la madre de Mac Allister para los partidos de la Selección

La historia de la camiseta de Diego Maradona

Entonces Claudia Villafañe explicó ante las cámaras los detalles de una historia que pocos conocían y reveló que esa camiseta no existía antes del partido.

Las camisetas fueron improvisada en los días previos al encuentro, en una de las anécdotas más reveladoras de la logística futbolera de aquella época.

"Y el escudo está cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración. Hacían la comida y hacían todo, porque Argentina no tenía camiseta azul suplente", recordó sobre la mítica odisea logística de la utilería.

Maradona y su obra cumbre con el Gol del Siglo.

Maradona y su obra cumbre con el Gol del Siglo.

"No tenían camiseta azul. Inglaterra jugaba con la blanca, entonces no podíamos... Fueron a buscar a Ciudad de México, y lo que encontraron de la marca (Le Coq Sportif) fue esta, que tiene dos colores diferentes. El número es plateado, no había... Los escudos no eran bordados, entonces se los sacaron a las otras camisetas y se los cosieron las chicas, como pudieron, a todas las camisetas", relató.

Y concluyó la legendaria anécdota: "Es muy simple, es acrílico, es pequeño algodón... Bueno, fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 1".

Temas
Seguí leyendo

El "sueño" del Flaco López: entró, dio una asistencia y festejó

Cuál es la cábala de la madre de Mac Allister para los partidos de la Selección

La Argentina usará la camiseta azul contra Inglaterra: el motivo especial

Tomás Dente contra su hermano Fernando: "Se acostaba con..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Facundo Arana.
¿Qué onda?

Facundo Arana, en pareja: quién es la joven con la que comenzó un romance

Las más leídas

Te Puede Interesar

La propuesta gratuita será este miércoles desde las 10 en el Hospital Esteves.
Abierto a la comunidad.

Con juegos, vacunación y asesoramiento, el Hospital Esteves realizará una jornada para las familias