A un año del crimen de Joaquín Ruffo, impulsan una convocatoria frente al Congreso

Faltan pocos días para que se cumpla un año del crimen de Joaquín Ruffo , el nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora . La madre de la víctima impulsa una convocatoria para visibilizar la violencia vicaria y pedir la aprobación de la ley que pueda proteger a los niños ante estos casos.

Natalia Ciak es la voz de Joaquín desde aquel 5 de agosto de 2025, día en que le arrebataron la vida a su hijo. El responsable fue Alejandro Ruffo , quien durante mucho tiempo hostigó a su esposa y construyó un vínculo tóxico y violento que finalizó con el asesinato del nene de 8 años.

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En medio de un dolorosísimo duelo, la mamá de la víctima quiere involucrarse para que no haya más víctimas de casos similares. No quiere más infancias arruinadas y utilizadas como instrumentos de daño ni tampoco padres que sufran violencia psicológica y manipulación a través de sus hijos, como ocurrió con ella y Joaquín. En su momento, el propio padre del nene admitió que lo había matado para "darle un mensaje a la madre".

La idea es realizar una convocatoria el próximo 5 de agosto a las 17 horas frente al Congreso de la Nación , con el objetivo de reclamar avances en el proyecto contra la violencia vicaria que ya fue presentado semanas atrás.

Convocatoria a un año del crimen de Joaquín Ruffo, el nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora.

“Es una convocatoria pacífica, no es marcha. Somos un grupo que hace todo a pulmón”, aclara Natalia en diálogo con La Unión. La intención es replicarlo en todas las plazas frente a las legislaturas de todas las provincias.

Quienes quieran participar, podrán concurrir con “remeras blancas o violetas, una vela y un globo blanco”, según explicó Natalia. Los colores no tienen que ver con ningún partido político.

La violencia vicaria se produce cuando alguien utiliza a sus hijos o a otros menores para provocar daño a la madre o al progenitor que busca protegerlos. Incluye manipulación, amenazas, obstaculización del vínculo, separación forzada y también violencia física contra los niños.