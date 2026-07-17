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17 de julio de 2026
Expectativa.

Joaquín Levinton anticipó que hará una canción para la final del Mundial 2026

Joaquín Levinton, el líder de Turf, que esta semana se volvió viral por su reversión de “Wonderwall”, prometió una canción para la Selección Argentina.

Joaquín Levintón habló de todo.&nbsp;

Joaquín Levintón habló de todo. 

Joaquín Levinton, el líder de Turf, volvió a hacer de las suyas y se volvió viral en las redes sociales luego de reversionar la icónica canción de ‘Wonderwall’ de Oasis con una letra mundialista para alentar a la Selección Argentina.

Luego de que Liam Gallagher hiciera referencia al encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra, el músico le puso mucho picante.

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“Inglés, te digo otra vez que quedás afuera del Mundial. Como en México ‘86 te vamos a volver a ganar. Aunque todos estén en contra canto esta canción por la Selección, por las Malvinas, por nuestros caídos y por 40 millones de argentinos. Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal. Por el Diego, que nos guía desde el cielo”, cantó.

Joaquín Levinton habló de su video

En Puro Show, en El Trece, Joaquín Levinton explicó el objetivo del original video y confesó que se sorprendió con la cantidad de reproducciones.

“La idea era picantear a Liam Gallagher, aunque obviamente a mí la banda me encanta. La idea era que pique, que responda. Él dijo que iban a ganar, entonces quise ponerle los puntos”, dijo.

"Yo les dije que tenían que tener miedo, aunque también tiré la mejor para con ellos. Más allá de eso está más que claro que no quiero lo mejor para los ingleses en el fútbol”, contó el músico.

Además, sorprendió al contar que está preparando una nueva canción mundialista para la final contra España pero que aún está trabajando en ella.

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