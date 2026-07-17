viernes 17 de julio de 2026
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17 de julio de 2026
Se picó.

Yanina Latorre, a Toti Pasman por un comentario contra la Selección Argentina: "Es un bo..."

Toti Pasman criticó a Leandro Paredes y a la Selección Argentina y Yanina Latorre recogió el guante y lo liquidó desde su programa de radio.

Yanina Latorre contra Toti Pasman.&nbsp;

Yanina Latorre contra Toti Pasman. 

“Ayer lo escuché a Toti…después se quejan porque no le dan notas los jugadores”, disparó sin vueltas Yanina Latorre sobre los dichos de Toti Pasman.

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Y explicó: “En un móvil con Adrián Pallares, en Desayuno Americano, antes de que arranque el partido, hablando de la Selección, diciendo: ‘Está jugando bien Paredes, imaginate lo que es la selección’. Hablando así de Paredes que, según él, será un burro”.

“Das resentido. Una cosa es decir que tuvo una mala tarde, una mala noche, no jugó bien, pero él lo dijo como ‘imaginate la selección, que la figura de la cancha es Paredes’. Todo como diciendo que todo es una ver…”, remarcó la esposa de “Gambeta”.

Una crítica a Leandro Paredes generó la bronca de Yanina Latorre.

Una crítica a Leandro Paredes generó la bronca de Yanina Latorre.

Yanina Latorre siguió con todo contra Toti Pasman

Yanina Latorre no se quedó ahí y siguió cargando contra Toti Pasman. “Es un boludo y no es simpático. Después se queja de que no le dan notas. A mí me encaró en la puerta de…se me puso acá y le dije: mirá que no te tengo miedo”.

“Todo porque él trabaja en La Red y yo en América, si yo no le chupo las medias ni a Pamela David, menos a Toti Pasman”, cerró su intervención sobre el tema.

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