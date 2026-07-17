Yanina Latorre, a Toti Pasman por un comentario contra la Selección Argentina: "Es un bo..."

Toti Pasman hizo un comentario despectivo contra Leandro Paredes, talentoso mediocampista de la Selección Argentina, pero se tomó como una expresión malintencionada contra todo el equipo y Yanina Latorre le salió al cruce con dureza desde su programa de radio.

“Ayer lo escuché a Toti…después se quejan porque no le dan notas los jugadores”, disparó sin vueltas Yanina Latorre sobre los dichos de Toti Pasman.

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Y explicó: “En un móvil con Adrián Pallares, en Desayuno Americano, antes de que arranque el partido, hablando de la Selección, diciendo: ‘Está jugando bien Paredes, imaginate lo que es la selección’. Hablando así de Paredes que, según él, será un burro”.

“TOTI PASMAN ES RESENTIDO” Yanina Latorre cuestionó el análisis de Toti Pasman y sus ironías sobre la selección: “Después se queja porque los jugadores no le dan notas”. #Yanina1079 con @yanilatorre , @juliargen , @lupeugaldeok , @Gus_Noriega y Martín Fernández Cruz … https://t.co/EYKaSwzYav pic.twitter.com/JjRV5ayjAi

“Das resentido. Una cosa es decir que tuvo una mala tarde, una mala noche, no jugó bien, pero él lo dijo como ‘imaginate la selección, que la figura de la cancha es Paredes’. Todo como diciendo que todo es una ver…”, remarcó la esposa de “Gambeta”.

Una crítica a Leandro Paredes generó la bronca de Yanina Latorre.

Yanina Latorre siguió con todo contra Toti Pasman

Yanina Latorre no se quedó ahí y siguió cargando contra Toti Pasman. “Es un boludo y no es simpático. Después se queja de que no le dan notas. A mí me encaró en la puerta de…se me puso acá y le dije: mirá que no te tengo miedo”.

“Todo porque él trabaja en La Red y yo en América, si yo no le chupo las medias ni a Pamela David, menos a Toti Pasman”, cerró su intervención sobre el tema.