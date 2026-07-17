Lionel Messi vuelve al MetLife en busca de la eternidad con la Selección Argentina

Este domingo 19 de julio, Lionel Messi pisará el césped del MetLife Stadium para liderar a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 ante España. El destino tiene una memoria de hierro y un sentido de la poesía visual que pocos guionistas de Hollywood podrían replicar.

Para Lionel Messi , ese estadio ubicado en las afueras de Nueva York no es uno más. Es el epicentro de sus mayores contrastes emocionales. Es el lugar donde conoció el infierno del fútbol y donde, años antes, tocó el cielo con las manos en una tarde de junio que parecía premonitoria.

El Metlife Stadium de Nueva Jersey es el escenario donde Lionel Messi convirtió tres goles muy recordados en un clásico jugado ante Brasil en el 2012 y donde renunció a la Selección Argentina después de haber perdido la final ante Chile de la Copa América de 2016.

Es imposible disociar el regreso de Lionel Messi a Nueva Jersey de la efeméride que cumple diez años. El 26 de junio de 2016, en este mismo escenario, la Selección Argentina caía por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario. Lionel Messi , que había desviado su remate por encima del travesaño, quedó inmóvil en el banco de suplentes, quebrado en un llanto desconsolado que recorrió el planeta.

Minutos después, en la zona mixta del MetLife, pronunció las palabras que congelaron el corazón de millones de argentinos: "Se terminó para mí la Selección. Ya lo intenté mucho, me duele más que a nadie no poder ser campeón con Argentina, pero es así. No se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo".

Aquella renuncia, nacida de la frustración y de una mochila que pesaba toneladas, parecía el capítulo final de un romance trágico. Nadie —ni el más optimista— habría imaginado que una década después, ese mismo hombre regresaría al mismo estadio a los 39 años, portando el parche de Campeón del Mundo de Qatar 2022 y con un bicampeonato de América en las vitrinas.

Lionel Messi vuelve al Met Life de Nueva Jersey, 10 años después de su renuncia a la Selección Argentina.

La tarde del hat-trick perfecto a Brasil en el 2012

Sin embargo, el MetLife también guarda la huella dactilar del Lionel Messi más indomable y eléctrico. Cuatro años antes de la tragedia ante Chile, el 9 de junio de 2012, un Lionel Messi de 24 años dio una exhibición histórica en este mismo campo durante un amistoso contra Brasil que terminó 4-3 a favor de la Selección Argentina.

Aquella tarde, el rosarino firmó un hat-trick memorable. El último gol, un sprint infernal que arrancó desde la mitad de la cancha hacia la derecha para culminar con un zurdazo teledirigido al ángulo superior, quedó registrado como uno de los mejores goles de su carrera. El MetLife supo entonces lo que era ver al mejor Lionel Messi de la historia en estado de gracia pura.

La última batalla ante España en la final del Mundial 2026

Hoy la realidad es radicalmente opuesta a la de 2016. Con un plantel que combina la experiencia de la vieja guardia y el desparpajo de la nueva generación, la Selección Argentina se mide ante la temible España en una final inédita. Lionel Messi ya no juega con la urgencia del que debe algo; juega con la soltura del que ya lo dio todo.

El fútbol le ofrece a Lionel Messi el escenario perfecto para cerrar su obra cumbre. Diez años después de haber anunciado su adiós en el vestuario de Nueva Jersey, el capitán argentino buscará levantar la Copa del Mundo en el mismo arco que alguna vez lo vio llorar. El círculo está a noventa minutos de cerrarse para siempre.