Preparan el cierre de los festejos de los 120 años del Colegio Inmaculada Concepción de Lomas

Después de meses intensos con un sinfín de actividades para conmemorar los 120 años del Colegio Inmaculada Concepción de Lomas , el mes próximo realizarán el acto de cierre de los festejos dentro del establecimiento ubicado en Boedo 265, donde participarán invitados especiales para recordar la rica historia basada en valores y principios de la educación.

Bajo el lema de "Apasionados y apasionadas por la educación", uno de los colegios centenarios de Lomas encaró un año lleno de sorpresas, pero sobre todo donde destacó cada tramo de la historia basada en la enseñanza gracias a las hermanas de la congregación religiosa que llegaron desde Francia para quedarse en Lomas.

En la revisión de la historia que prepararon desde el colegio, destacaron un recorte del Diario La Unión del 12 de enero de 1905 donde se publicó la siguiente inscripción: "Se encuentran en viaje desde Francia hacia Lomas varias hermanas de una congregación religiosa, las que se harán cargo del Colegio Católico en el local que actualmente ocupa 'el Nuevo Instituto' dirigido por el Señor Arturo García Aparicio, se abrirá en febrero próximo”.

Leócadie, Francine y Casimire fueron las tres mujeres que dejaron su hogar en Francia para sembrar educación en Lomas de Zamora. Según cuentan, Leócadie, la primera superiora fue clave en la construcción del colegio, Francine dedicó su vida al Inmaculada hasta su fallecimiento en 1969 y Casimire fue la protectora de las pupilas y amante de los pájaros, la que inspiró el nombre del "Patio de los Pájaros".

Acompañando a muchas generaciones, no sólo de alumnos también de docentes es que se fue formando el colegio que con el correr del tiempo fue formando a sus estudiantes en arte, diseño, comunicación, música, ciencias naturales, humanidades y sociales.

En el marco de los festejos, el colegio realizó distintas actividades en distintos meses de este año tales como: una Muestra institucional por los 120 años de historia contadas con amor, una jornada de Educación en el marco del aniversario que se dictó en octubre, una campaña de donación de sangre para el Hospital Garrahan, una feria especial de migraciones que incluyó stand de países, música, baile, comparsa y feria del plato y la noche de las artes 2025 que incluyó obras de teatro, música, libros y más.

Lo que sucederá en el cierre del año aniversario del Colegio Inmaculada Concepción de Lomas

Para concluir con la conmemoración de los 120 años de la fundación del Colegio, desde el establecimiento educativo adelantaron que el lunes 8 de diciembre se va a realizar un acto especial que comenzará a las 10 de la mañana.

Durante dicha jornada se va a realizar un homenaje conmemorativo, una misa de acción de gracias y la entrega de medallas a los exalumnos que pasaron por el establecimiento educativo.

También adelantaron que habrá una visita guiada al museo desde las 9.30 de la mañana para todos los que formen parte del acto de celebración.