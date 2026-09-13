Expo Lomas tiene su Paseo del Alfajor con sabores para todos los gustos

El alfajor tiene identidad propia en Lomas de Zamora gracias a una comunidad de emprendedores que elaboran verdaderas delicias artesanales con sabores, texturas y propuestas para todos los gustos. Durante la Expo Lomas , los vecinos pueden recorrer el Paseo del Alfajor , conocer a sus protagonistas y degustar las creaciones que reflejan el talento y la producción local.

En la Plaza Grigera (Avenida Hipólito Yrigoyen 8700) hay varios puestos de venta y degustación. "Tenemos nuestro alfajor clásico que es de dulce de leche y chocolate con tapa de limón, y acá en la Expo Lomas estamos presentando el nuevo alfajor triple con pasta de avellana, crema de maní y tapa intensa black. La edición del año pasado fue espectacular, se llenó de gente y siempre hay buena onda de parte de los vecinos así que tenemos la mejores expectivas para estos días", destacaron Joni y Cristian, cuyo emprendimiento Biscotto está ubicado en Banfield .

Al frente. Scouts de Lomas se quedaron sin trabajo y crearon su emprendimiento de alfajores

Desde Llavallol , Alfawine elabora alfajores con reducciones de vino. "A la Expo Lomas trajimos dos sabores nuevos: frutillas con vino rosado relleno con un cremoso de chocolate negro y un alfajor de ananá al sauvignon blanc (vino blanco) bañado con chocolate. El año pasado se llenó y vendimos todo lo que trajimos así que para este año renovamos las expectativas y vinimos bien preparados", remarcó Leandro, un licenciado en turismo que dejó su trabajo para dedicarse por completo a la pastelería.

Los vecinos que vayan a la Expo Lomas también van a poder probar y llevar los alfajores, el dulce de leche y la yerba del emprendimiento Retruco, de Temperley . "Tenemos un alfajor nuevo de dulce de leche y doble baño de chocolate que ganó el premio entre los tres mejores de la Provincia. También estamos ofreciendo minialfajores y unos conitos que vienen de a 6 en bandeja", detalló Ezequiel, quien agregó: "Hace dos meses, el Municipio nos dio la posibilidad a los alfajoreros de estar en la Grigera con un evento en el que hubo hasta 60 metros de cola y tuvimos que ir tres veces a la fábrica a buscar más productos. Fue maravilloso al igual que la Expo Lomas, que está muy bien armada y va mejorando año a año".

Delicias Luli, Las Manos de Papá, San Telmo, Il Castello y Cielos Pampeanos también forman parte del Paseo del Alfajor en la Expo Lomas, que se puede visitar hasta el domingo en el horario de 15 a 21.

Lomas de Zamora ya tiene su propio alfajor

Cinco emprendimientos locales se unieron para crear El Lomense, un alfajor con ingredientes inspirados en la historia de la ciudad. Los vecinos pueden conseguirlo en la Expo Lomas.

Las Manos de Papá, Delicias Luli, Delicias de la Huerta, Coconnie y MV combinaron sus saberes para darle forma a un producto que lleva a Lomas en cada bocado y rinde homenaje a su identidad, a la cultura del trabajo y a las generaciones que, con mucho esfuerzo, fueron haciendo de esta tierra una ciudad.

"Es el primer producto lomense hecho en comunidad, un alfajor que no solo se saborea sino que cuenta la historia de Lomas. Hacía mucho tiempo que queríamos hacer algo entre distintos emprendedores así que nos juntamos durante varias noches a pensar ideas, probar recetas y hacer diferentes pruebas", contó Karina Rusin, de Las Manos de Papá.

Un alfajor que cuenta la historia de Lomas.

El Lomense es un alfajor con una masa de avena y té que evoca el legado ferroviario; un corazón de naranja en referencia a las antiguas quintas y tierras de cultivo; dulce de leche al moscato en homenaje a la tradición, la familia y la cultura del trabajo; y un baño de chocolate semiamargo que representa a la Lomas actual, dinámica y en constante crecimiento.

"Nada está puesto al azar, todos los ingredientes cuentan la historia de Lomas. Además, las chicas de Coconnie hicieron las etiquetas y señaladores, y Verónica de MV se encargó de la gráfica, llaveros y folletos", detalló Karina, quien puso a disposición su casa de Temperley para las reuniones en las que se gestó El Lomense. "Venían temprano y se iban a las 12 de la noche. Es maravilloso cuando salen ideas entre todos", agregó.