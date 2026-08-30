Pedro Troglio aceptó la repetición del penal de Thiago Almada, pero avisó: "Espero que se cobre siempre"

Pedro Troglio pidió "que se cobre siempre" la invasión de área que le posibilitó a Thiago Almada convertir de penal en el triunfo de River sobre Banfield.

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, se refirió a la polémica del partido entre el Taladro y River Plate, que terminó con triunfo del Millonario por 3-2. El entrenador del Taladro reconoció que el penal ejecutado por Thiago Almada estuvo bien sancionado y que correspondía repetirlo por invasión.

“El reglamento avala lo que se cobró, pero yo espero que a partir de ahora se cobre siempre. Ese es el problema que tenemos con el VAR, que no siempre se cobran estas situaciones que pasan”, sostuvo Pedro Troglio después del encuentro.

El técnico explicó que hubo jugadores de ambos equipos adelantados al momento de la ejecución. “Acepto que hay invasión de tres jugadores míos de una milésima de pie y de un jugador de River. Son cuatro jugadores que están adelantados”, señaló.

La ironía de Pedtro Troglio Sin embargo, Pedro Troglio dejó planteada su principal inquietud: “Quiero ver a partir de ahora cuántas veces se va a cobrar esta jugada”. De esta manera, aunque avaló la determinación de la terna encabezada por Leandro Rey Hilfer, cuestionó la falta de un criterio uniforme.

Además, el entrenador asumió la responsabilidad por la derrota de Banfield y destacó la jerarquía de Almada. “Es un campeón del mundo. Aunque nosotros sepamos que hay que marcarlo, que él no haga ninguna jugada sería imposible. Los buenos jugadores siempre hacen algo en el partido”, afirmó.

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