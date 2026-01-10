Hugo Bento publicó un libro sobre la Reserva Natural Santa Catalina

El libro se presentó el pasado 20 de diciembre en la propia Reserva Natural Santa Catalina.

El periodista, escritor e historiador Hugo Bento presentó su libro “Reserva Natural Municipal Santa Catalina, el bosque encantado de Lomas de Zamora”, una obra con lenguaje didáctico e ilustrada con fotografías que promueve el conocimiento de las cualidades ambientales, la flora, la fauna y la historia de la Reserva Natural Municipal Santa Catalina , a 35 años de su creación.

En una charla con el Diario La Unión , el actual encargado de Literatura Lomas indicó que la motivación para escribir el libro surgió de un vínculo personal y profesional con el predio. Bento conoció Santa Catalina a partir de una jornada artística junto al pintor “Tito” Acuña y sus alumnos, quienes solían recorrer la Reserva los fines de semana para pintar sus paisajes y conectarse con la naturaleza: esa experiencia marcó el inicio de su conexión con el lugar.

Hace 35 años, como periodista le tocó cubrir y denunciar, junto al colega Juan José Manco, una serie de graves daños ambientales que sufría el predio lindero a la estación Santa Catalina: tala de eucaliptus, basurales a cielo abierto, quema de neumáticos y caza furtiva, entre otras problemáticas. En ese contexto de abandono surgió un proceso de organización comunitaria para luchar por la preservación de la Reserva Santa Catalina.

“Vecinos, periodistas y artistas locales nos unimos espontáneamente para defender este pulmón verde de Lomas de Zamora. Esta movilización fue determinante para que el Municipio interviniera y, en diciembre de 1990, creara la Reserva Santa Catalina , considerada el primer movimiento comunitario con perspectiva ambiental del distrito”, aclaró Hugo, que rápidamente indicó que todas esas experiencias, llenas de aprendizaje, emoción y compromiso con Santa Catalina, fueron las que lo llevaron a publicar el libro.

De Lomas al mundo: el libro que detalla las maravillas de la Reserva

El texto (de 96 páginas más 20 láminas a color) destaca el gran valor ambiental, histórico, social y cultural de la Reserva, definida como el principal pulmón verde del Partido de Lomas de Zamora y un espacio privilegiado para la educación ambiental. Su cercanía (a solo diez minutos de la estación de Lomas) y su diversa flora y fauna la convierten en un entorno natural accesible dentro de la ciudad.

Entre las curiosidades que resalta la obra de Bento se encuentra el viaje migratorio de las golondrinas que llegan cada año a Santa Catalina desde California, realizando un trayecto de aproximadamente 30 días hacia el hemisferio sur en busca de climas más cálidos.

El libro también le dedica líneas al paisaje ferroviario de la Reserva, con la histórica estación Santa Catalina que fue inaugurada en 1886 y declarada Monumento Histórico Municipal, como así también a la Colonia Escocesa de Santa Catalina, emprendimiento agropecuario de hace dos siglos que hizo historia en el país.

Sta Catalina estacion ok La estación Santa Catalina, dentro de la Reserva Natural.

“Para quienes no conocen la Reserva Natural Santa Catalina, este libro es una invitación abierta para que descubran y disfruten de este maravilloso lugar. Ese es uno de los objetivos de su publicación”, concluyó Hugo, con cierta emoción.

Editado por Editorial Noticias de Lomas de Zamora, el libro fue presentado el pasado 20 de diciembre en la propia Reserva. El material ya puede adquirirse en diversas librerías de la zona como Eternia (Meeks 172), El Atril (Gorriti 250) y Casa del Sol (Yrigoyen 8965 y Alsina 624 en Lomas y Banfield, respectivamente; Esteban Adrogué 1093 en Adrogué e Ituzaingó 1243 en Lanús).