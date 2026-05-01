De cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en mayo

El mes de mayo arrancó con diversos aumentos, entre ellos, el del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde el costo del boleto de colectivo subió un 5,4% y es importante saber cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE para evitar inconvenientes a la hora de viajar.
Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el citado saldo es una opción que le permite a los usuarios viajar cuando el dinero disponible no es suficiente, el mismo se habilita automáticamente cuando la tarjeta SUBE no tiene fondos suficientes y se descuenta luego en la siguiente recarga.
En tanto, según una nueva normativa implementada en 2026, el saldo negativo habilitado varía dependiendo del servicio utilizado:
- Colectivos en todo el país: hasta $1.400.
- Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: $1.400.
- Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650.
- Línea Urquiza: $480, mientras se modernizan los molinetes.
Además, se indicó que el saldo máximo permitido es de $40.000,monto que se puede acreditar a través de la aplicación SUBE, en los colectivos mediante el sistema de “Carga a Bordo” o en las terminales automáticas.
Los aumentos de mayo en el transporte público
Las nuevas tarifas para el boleto de colectivo y el de subtes afectarán tanto a los colectivos que circulan en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. Para quienes tengan la SUBE registrada, los nuevos valores de las 31 líneas porteñas son:
- El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86
- Recorrido de 3 a 6 km: $837,66
- Recorrido de 6 a 12 km: $902,19
- Recorrido de 12 a 27 km: $966,77
Por su parte, para el AMBA, las tarifas son las siguientes costarán:
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35
- Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1023,04
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1045,40 a $1101,85
- Viajes de 12 a 27 km: $1180,73
- Viajes de más de 27 km: $1259,07
Por su lado, el valor del boleto de subte pasó de $1.414 a $1.490 para quienes tengan la SUBE registrada, mientras que quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.369,10.