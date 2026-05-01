De cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en mayo

El saldo negativo de la tarjeta SUBE en mayo es de $1.400.

El mes de mayo arrancó con diversos aumentos, entre ellos, el del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) donde el costo del boleto de colectivo subió un 5,4% y es importante saber cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE para evitar inconvenientes a la hora de viajar.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el citado saldo es una opción que le permite a los usuarios viajar cuando el dinero disponible no es suficiente, el mismo se habilita automáticamente cuando la tarjeta SUBE no tiene fondos suficientes y se descuenta luego en la siguiente recarga.

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En tanto, según una nueva normativa implementada en 2026, el saldo negativo habilitado varía dependiendo del servicio utilizado:

Además, se indicó que el saldo máximo permitido es de $40.000 ,monto que se puede acreditar a través de la aplicación SUBE, en los colectivos mediante el sistema de “Carga a Bordo” o en las terminales automáticas.

Los aumentos de mayo en el transporte público

Las nuevas tarifas para el boleto de colectivo y el de subtes afectarán tanto a los colectivos que circulan en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. Para quienes tengan la SUBE registrada, los nuevos valores de las 31 líneas porteñas son:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86

Recorrido de 3 a 6 km: $837,66

Recorrido de 6 a 12 km: $902,19

Recorrido de 12 a 27 km: $966,77

Por su parte, para el AMBA, las tarifas son las siguientes costarán:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35

Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1023,04

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1045,40 a $1101,85

Viajes de 12 a 27 km: $1180,73

Viajes de más de 27 km: $1259,07

Por su lado, el valor del boleto de subte pasó de $1.414 a $1.490 para quienes tengan la SUBE registrada, mientras que quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.369,10.