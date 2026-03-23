Robaban casas en Lomas de Zamora y los detuvieron: tenían herramientas para hacer entraderas

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos delincuentes acusados de cometer entraderas en distintos puntos de la ciudad. Les incautaron varias herramientas utilizadas para el robo de casas.
La Policía de Lomas los arrestó en Camino Negro. Les incautaron varios elementos utilizados para irrumpir en las viviendas.
La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos delincuentes acusados de cometer entraderas en distintos puntos de la ciudad. Les incautaron varias herramientas utilizadas para el robo de casas.
La investigación empezó a partir de dos hechos similares denunciados en Lomas Oeste. El primer caso ocurrió el 2 de marzo, cuando varios delincuentes armados entraron a robar en una vivienda de una mujer en la calle Colombres al 2100 y se llevaron dinero y pertenencias.
Dos semanas después, el 17 de marzo, hubo un asalto similar a la casa de una jubilada a sólo una cuadra del lugar, en Colombres al 2000. Mediante análisis de cámaras de seguridad del Municipio y de los vecinos, la Policía pudo determinar que en ambos hechos los ladrones habían escapado en un Chevrolet Aveo.
Tras identificar la patente del vehículo, se detectó que el auto estaba circulando por Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-, ingresando a Lomas de Zamora desde Capital Federal.
Efectivos del Comando de Patrullas y de la Policía Local organizaron un operativo cerrojo para interceptar el auto. Finalmente lograron rodearlo en la esquina del ex Camino Negro y la calle Necol, en la localidad de Ingeniero Budge.
Los policías redujeron rápidamente a los ocupantes del auto. Se trataba de un hombre de 45 años y una mujer de 37. Ninguno tenía antecedentes penales, aunque hubo algo que los incriminó: dentro del coche, llevaban varios elementos utilizados para realizar entraderas, como herramientas, precintos, un críquet y barretas.
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Lomas y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “robo triplemente agravado por cometerse en poblado y en banda, por efracción y con uso de arma de fuego”.