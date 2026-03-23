Robaban casas en Lomas de Zamora y los detuvieron: tenían herramientas para hacer entraderas

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos delincuentes acusados de cometer entraderas en distintos puntos de la ciudad. Les incautaron varias herramientas utilizadas para el robo de casas.

La investigación empezó a partir de dos hechos similares denunciados en Lomas Oeste . El primer caso ocurrió el 2 de marzo, cuando varios delincuentes armados entraron a robar en una vivienda de una mujer en la calle Colombres al 2100 y se llevaron dinero y pertenencias.

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Dos semanas después, el 17 de marzo, hubo un asalto similar a la casa de una jubilada a sólo una cuadra del lugar, en Colombres al 2000 . Mediante análisis de cámaras de seguridad del Municipio y de los vecinos, la Policía pudo determinar que en ambos hechos los ladrones habían escapado en un Chevrolet Aveo .

Tras identificar la patente del vehículo, se detectó que el auto estaba circulando por Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro - , ingresando a Lomas de Zamora desde Capital Federal .

El auto de los detenidos, incautado por la Policía de Lomas de Zamora.

Efectivos del Comando de Patrullas y de la Policía Local organizaron un operativo cerrojo para interceptar el auto. Finalmente lograron rodearlo en la esquina del ex Camino Negro y la calle Necol, en la localidad de Ingeniero Budge.

Los policías redujeron rápidamente a los ocupantes del auto. Se trataba de un hombre de 45 años y una mujer de 37. Ninguno tenía antecedentes penales, aunque hubo algo que los incriminó: dentro del coche, llevaban varios elementos utilizados para realizar entraderas, como herramientas, precintos, un críquet y barretas.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Lomas y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “robo triplemente agravado por cometerse en poblado y en banda, por efracción y con uso de arma de fuego”.