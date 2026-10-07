Quilmes: avanza la refacción de la central del SAME en Bernal.

La Central Administrativa del SAME Quilmes , ubicada en Maipú 359, en Bernal Centro, avanza con una refacción integral financiada con fondos municipales. La intervención busca mejorar las condiciones de trabajo, seguridad e higiene del personal y optimizar los espacios donde funcionan áreas administrativas, operativas y de farmacia.

La obra de la central del SAME Quilmes presenta un avance cercano al 100% en la planta baja. Actualmente, las tareas están concentradas en la cubierta del inmueble, donde se reemplaza la membrana y se reparan los sellados deteriorados que habían generado filtraciones en distintos ambientes.

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La intervención incluye el reacondicionamiento de pisos, revestimientos, revoques y cielorrasos, además de la refacción y construcción de sanitarios, la instalación de divisiones internas y la colocación de nuevas ventanas.

También se trabaja sobre el sector destinado al lavado de ambulancias y se realiza la renovación integral de la instalación eléctrica y del sistema de iluminación.

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió los trabajos junto a funcionarios municipales y destacó que la intervención se ejecuta íntegramente con recursos propios.

“Cuidar a la salud pública también es cuidar a quienes la sostienen”, señaló Mieri durante la recorrida, al referirse a la importancia de mejorar el espacio donde desarrolla sus tareas el personal del servicio.

Qué funciona en la central ubicada en Bernal

En la sede de Maipú 359 funcionan la Dirección Médica, las áreas administrativas y de Farmacia y la Coordinación de los Móviles, en articulación con los operadores del SAME del Centro de Emergencias Quilmes.

Las ambulancias también concurren al lugar para reponer medicamentos e insumos y realizar tareas de limpieza e higiene.

Según explicó la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, la puesta en valor permitirá mejorar distintos sectores que presentaban necesidades edilicias y ofrecer un espacio más adecuado para los trabajadores, que además permanecen allí durante los períodos entre emergencias.

La obra contempla, entre otros puntos:

Mejoras en pisos, revestimientos, revoques y cielorrasos.

Refacción y construcción de sanitarios.

Nuevas divisiones internas y ventanas.

Adecuación del área de lavado de ambulancias.

Impermeabilización de la cubierta.

Renovación de la instalación eléctrica y la iluminación.

La recorrida contó además con la participación de funcionarios de las áreas de Salud y Obras e Infraestructura, así como de la directora médica del SAME, Melina Ledesma.