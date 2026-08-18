Se viene la Expo Lomas 2026: las propuestas que llegarán a la Plaza Grigera.

La Expo Lomas 2026 ya tiene fecha: la nueva edición de la exposición industrial, comercial y cultural se realizará del 10 al 13 de septiembre en la Plaza Grigera. La propuesta se desarrollará de 15 a 21 y formará parte de las celebraciones por los 165 años de Lomas de Zamora.

Durante cuatro jornadas, Expo Lomas 2026 reunirá distintas propuestas vinculadas con la actividad comercial, industrial y cultural de la ciudad.

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Entre las opciones anunciadas habrá stands de empresas y comercios locales, además de puestos de emprendedores y una Feria Artesanal.

La programación también incluirá una Feria del Libro, mientras que el Municipio contará con postas destinadas a acercar distintos servicios de la comunidad.

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En esos espacios estarán presentes áreas como Salud, Ambiente y Educación, junto con otras propuestas municipales.

Espectáculos y gastronomía

La agenda de Expo Lomas 2026 se completará con espectáculos artísticos y una propuesta gastronómica para quienes se acerquen a la Plaza Grigera.

La exposición podrá visitarse del 10 al 13 de septiembre, de 15 a 21, en el marco de las actividades previstas por los 165 años de Lomas.

Para conocer las novedades y próximas confirmaciones, se puede seguir la cuenta oficial de Instagram @expo.lomas.