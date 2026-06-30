Tiró afuera el penal contra Alemania y en Italia aseguran que lo busca Lanús

Lanús sigue en la búsqueda de un centrodelantero . Tras caerse la posibilidad de contratar a Facundo Bastista, la dirigencia del Granate avanza con la contratación de otro extranjero: se trata de Antonio Sanabria , delantero de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 .

El futbolista que erró uno de los penales en la definición ante Alemania por los 16avos de final es el elegido por Mauricio Pellegrino para potenciar el ataque y la dirigencia comenzó a trabajar para concretar esta posibilidad.

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De acuerdo a lo informado por el reconocido periodista italiano Gianluca Di Marzio, Lanús ya estableció contactos con la dirigencia del Cremonese , club en el que juega Sanabria, para avanzar en su contratación.

Sin embargo, según detalló el periodista, esta negociación dependerá mucho del futbolista, más allá de lo que arreglen entre las instituciones. Si el delantero tiene deseo de emigrar al fútbol argentino, se podrían dar. En cambio, si quiere seguir en Italia, todo se caerá.

El problema de Lanús para encontrar un centrodelantero

A Lanús no le viene siendo sencillo encontrar el reemplazante de Rodrigo Castillo, que fue vendido a Fluminense después de ganar la Recopa Sudamericana y se convirtió en una baja más que sensible para el equipo. Por este motivo, es el principal objetivo durante la pretemporada.

facundo batista urguay Batista iba a ser el "9" de Lanús, pero su pase se cayó definitivamente.

En este mercado de pases buscó a Marcelo “Chelo” Torres, también probó con Mauro Méndez y parecía que lo había cerrado con Facundo Batista, pero las negociaciones se cayeron a último momento y a menos de un mes del inicio de la competencia oficial sigue sin poder cerrar a un “un nueve”.

Los números de Sanabria, el apuntado por Lanús

Sanabria, que actualmente se encuentra con la Selección de Paraguay disputando el Mundial 2026, jugó 25 partidos en la última temporada de la Serie A, con un gol y una asistencia. Sin embargo, fue titular en apenas 10.

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En este contexto, Cremonese no vería con malos ojos a una posible salida del delantero paraguayo, aunque la decisión final la tomará él, en un contexto donde también es pretendido por Palermo de la Serie B.