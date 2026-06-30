Se viene otra edición del Encuentro por los Animales en Comunidad en Lomas: las propuestas

Se viene otra edición del Encuentro por los Animales en Comunidad en Lomas.

El Municipio de Lomas de Zamora llevará adelante este sábado 4 de julio una nueva edición del Encuentro por los Animales en Comunidad , una propuesta gratuita destinada a promover el cuidado responsable de perros y gatos y acompañar el trabajo de rescatistas y proteccionistas.

La jornada se desarrollará de 14.30 a 17.30 en la Plaza Colón, ubicada en Alzaga y José Martí, en Temperley. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será suspendida.

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Uno de los principales atractivos será la presencia de una posta del Hospital de Animales, donde los vecinos podrán acceder a vacunación antirrábica, desparasitación y solicitar turnos para castración, tres de los servicios más demandados para el cuidado de las mascotas.

Además, el encuentro contará con una feria de rescatistas y proteccionistas locales, quienes compartirán información sobre el trabajo que realizan diariamente y promoverán las adopciones responsables de perros y gatos que esperan una familia.

La vacuna antirrábica se aplica en el Hospital de Animales y en operativos barriales. Los vecinos podrán acceder a vacunación antirrábica, desparasitación y solicitar turnos para castración.

Como en las ediciones anteriores, también habrá una campaña de recepción de donaciones para colaborar con animales rescatados.

Se podrán acercar alimentos balanceados, mantas, cuchas, correas, comederos y otros insumos que luego serán distribuidos entre organizaciones y voluntarios dedicados al rescate y cuidado de mascotas.

La actividad corresponde a una nueva edición del ciclo Encuentro por los Animales en Comunidad, una iniciativa que busca acercar servicios veterinarios gratuitos a los barrios, fomentar la tenencia responsable y fortalecer el vínculo entre el Estado, las organizaciones proteccionistas y la comunidad.