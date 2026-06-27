Temperley tendrá una jornada de castraciones gratuitas para animales

Uno de los objetivos del Municipio es seguir fortaleciendo la atención de los animales en los barrios de Lomas de Zamora . La próxima semana habrá una jornada de castraciones gratuitas en Temperley .

El lunes 29 de junio, de 10 a 12, entregarán turnos para castraciones en el CGM Temperley que está sobre la avenida Eva Perón 1732. Los vecinos tendrán que acercarse con el DNI (no hay que llevar al animal) y ahí les darán un número para la jornada de castración que se realizará el miércoles 1 de julio.

El último operativo se hizo en Budge con más de 90 castraciones para perros y gatos. "Con estos tiempos de c risis económica que tenemos, a la gente no le alcanza la plata así que para mí es muy bueno poder tener este servicio que sirve para prevenir las enfermedades . En todos los operativos que hacen acá siempre nos tratan bien", destacó Sandra, una vecina que llevó a castrar a su perro.

También hicieron jornadas en Fiorito y Albertina con más de 160 castraciones gratuitas. La intervención quirúrgica brinda muchos beneficios como el aumento de la esperanza de vida, la prevención de enfermedades (tumores, infecciones, cáncer y quistes), se evita la sobrepoblación y las conductas no deseadas como peleas y fugas.

Para fortalecer la atención veterinaria en los barrios, el Municipio incorporó un vehículo con quirófano, consultorios, camilla y bachas. "Vecinas y vecinos nos venían planteando la necesidad de que los animales sean atendidos en sus barrios. Hoy, eso es una realidad ya que contamos con un trailer completamente equipado y con capacidad para realizar dos cirugías en simultáneo, además de los servicios de vacunación y desparasitación", destacaron.

Aumentaron las castraciones de animales en Lomas

A través del Hospital de Animales, el Municipio aumentó las castraciones de mascotas en Lomas para evitar enfermedades, mejorar la calidad de vida y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en las calles.

El año pasado realizaron 22.645 castraciones gratuitas y superaron los números de 2024 cuando hicieron un total de 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.

Los turnos para castración se pueden reservar los viernes, a las 13, por la página web del Municipio. También se pueden sacar por ventanilla en el Hospital de Animales (12 de Octubre 1100) de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados y domingos, de 9 a 12. Además, se dan turnos en los operativos que organiza el Municipio en los distintos barrios.