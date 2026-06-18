Emprendedores Argentinos: el podcast creado por un lomense que busca inspirar

En un contexto económico desafiante, donde emprender implica asumir riesgos, reinventarse y convivir con la incertidumbre, un grupo de comunicadores y emprendedores creó el podcast " Emprendedores Argentinos" , "un medio de comunicación en el que tuvieran lugar historias que no suelen aparecer todos los días en los noticieros ni en los medios tradicionales", describió el cocreador Maximiliano Taus .

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Que forma parte de Empre.Ar un "ecosistema de contenidos creado para inspirar, conectar y visibilizar a quienes están transformando la Argentina desde las ideas, el trabajo, la producción, la innovación y los proyectos reales". El inicio de Taus en los medios fue a los 15 años en Radio eLe, contó que la idea surgió porque "sintieron que era el momento de hacer algo propio, diferente y con otra mirada sobre la realidad".

A través de entrevistas, el proyecto, que fue reconocido por el gobierno porteño reconoció y lo declaró de interés cultural, pone el foco en las historias detrás del emprendedurismo argentino y construye un puente entre pymes, empresas, nuevos proyectos, marcas, líderes y referentes que piensan el futuro del país desde el trabajo cotidiano.

La propuesta “no busca mostrar únicamente casos de éxito. Su diferencial está en contar procesos reales: decisiones difíciles, aprendizajes, errores, reinvenciones, modelos de negocio, liderazgo, innovación, sustentabilidad, marca personal, tecnología, oficios, industria y construcción de valor”, explicó.

Destaca que lo valioso de cada episodio es "escuchar a emprendedores y empresarios que, para llegar hasta donde están hoy, tuvieron que atravesar dificultades, tomar decisiones, equivocarse, aprender y volver a empezar", enfatizó en que no querían contar únicamente "el resultado ni presentar historias del estilo 'se volvió millonario de un día para el otro'”.

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Emprendedores que pasaron por el podcast

Respecto a la selección de entrevistados detalló que desde Empre. Ar no consideran que "una historia deba ser conocida de antemano para merecer un espacio" y agregó que pasaron muchos emprendedores del Conurbano como la pareja de Lanús creadora del alfajor Barrigón. Y explicó que buscan un equilibrio: "Tratamos de combinar experiencia y juventud, empresas consolidadas y proyectos que recién comienzan, innovación, liderazgo y distintas formas de emprender. No nos interesa solamente el tamaño de una empresa, sino que exista una historia valiosa y algo que pueda dejarles a quienes están mirando".

Y enfatizó en que "hoy emprender está bastante romantizado, pero incluso quien tiene el proyecto más pequeño conoce la preocupación del día a día y la cantidad de trabajo que requiere sostenerlo" por esa razón les parece enriquecedor mostrar el "lado B" de las historias, es decir, que "les salió mal, cuántas veces tuvieron que volver a empezar y cómo lograron reinventarse. Muchas veces, es justamente en esos momentos donde aparece el aprendizaje más valioso para quienes están pensando en emprender", detalló.