La mamá de Anahí Benítez dijo que Marcos Bazán es un "criminal" y apuntó contra la Justicia

Silvia Pérez Vilor , madre Anahí Benítez , publicó un fuerte mensaje en el día que se cumplieron nueve años del hallazgo del cuerpo de su hija en Lomas de Zamora . La mujer criticó al tribunal que absolvió a Marcos Bazán en el segundo juicio e insistió que es culpable.

“Hoy se cumplen nueve años del peor y acaso último día de mi vida” . Con esa frase, Silvia empezó su desgarrador descargo para recordar esta fecha tan traumática en que se enteró que su hija había sido asesinada y enterrada en la Reserva Santa Catalina.

En su extenso texto, la madre de la adolescente apuntó contra la Justicia y se quejó del proceso que puso en libertad a Bazán, uno de dos los imputados por el femicidio de Anahí, quien había sido condenado a prisión perpetua en un primer juicio y luego fue absuelto en un segundo debate por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo .

“Te vi dormida y entendí que ya nada sería igual. Nada tendría sentido y sin embargo aún me esperaban más angustias, más decepciones, más asombro de hasta dónde puede llegar la crueldad de la gente. Y no me refiero solamente a los enfermos psicópatas que te hicieron todo el daño que pudieron. Me refiero a otros psicópatas disfrazados de agentes de ‘justicia’ ”, expresó Silvia.

La mujer apuntó directamente “a esos que tienen un cargo, que nos representan, a esa corporación de ‘buena gente’ que convincentemente declaran como cierto que un solo sujeto hizo todo, en ningún lugar, a esos que ignoran todas las pruebas que aportaron los peritos”. Entre otras evidencias, Pérez Vilor se refiere a la forma en que se desacreditó al perro de rastreo Bruno, quien había incriminado a Bazán: en el segundo juicio, un experto dijo que el procedimiento había estado viciado y condicionado por el adiestrador, Diego Tula.

Marcos Bazán junto a Manuel Garrido, el abogado que lo defendió en el caso Anahí Benítez.

“Vaya como ejemplo un bidón de naftaleno y una vía de perfusión lista para ser inoculada con frasco de suero, guía, jeringa por si hacía falta, con contenido de naftaleno. Y tú cuerpo inundado de naftaleno. En la casa de Bazán. Una pala que fue la única que reproducía macro y microscópica mente en forma exacta la tierra del foso donde te encontraron. En la casa de Bazán. El rastro del perro Bruno, que indicó exactamente el camino de ida al foso y desde el foso a la casa de Bazán. El mismo perro que no encontró rastro de olor en la casa del profesor Agostino, y que por eso fue dejado en libertad”, señaló Silvia.

“En un caso el olfato de Bruno sirve para desestimar al profesor, pero no para culpar a Bazán. Señores jueces y fiscales, yo me pregunto: si sirve para una cosa, ¿no sirve para la otra?”, insistió la madre de Anahí, y remarcó la culpabilidad de Bazán: “Éstos son sólo ejemplos en una madeja de pruebas y de indicios fehacientes que inculpan a este criminal. ¿Criminal? Condenado a perpetua en un juicio y con las mismas pruebas absuelto en el otro. No es al menos... ¿raro?”.

Silvia Pérez Vilor señaló a la fiscal del segundo juicio

La fiscal Mariana Monti y su secretaria.

Por otro lado, Silvia apuntó contra la fiscalía del segundo juicio y la organización que representó a Bazán para revertir el fallo condenatorio. “Este tuvo una protagonista principal, la fiscal Mariana Monti. En complicidad con la oscura organización Innocence Project. Compraron testigos. Como por ejemplo al perito de mi parte, Mario Rosillo, quien fue contratado por mí porque avalaba un cien por cien el rastro del perro Bruno. Me cobró antes del juicio la mitad de los honorarios. Luego se sentó y declaró mil y una cosas por las que ‘creía’ que ese rastro no estaba bien hecho”, denunció.

En la misma línea, añadió: “Por este medio denuncio a la pseudo fiscal Mariana Monti por falsedad ideológica, ocultamiento de pruebas y clara y evidente postura parcial a favor de Bazán”.

Pérez Vilor también protestó por la demora de la Justicia en las siguientes instancias al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de Lomas de Zamora. “Luego de tres años de este chiste negro llamado segundo juicio a Bazán aún el tribunal de Casación no se ha expedido. Ni por su inocencia ni por su culpabilidad ni por las evidentes irregularidades de este ‘juicio’”, señaló.

"Te prometo que siempre seguiré alzando mi voz"

Silvia junto a Anahí.

Sobre el cierre del mensaje, Silvia le dejó un mensaje cargado de dolor e impotencia a Anahí. “Te prometí justicia, mi chiquita. Y acá te explico por qué no pude conseguirla. Pero te prometo que siempre seguiré alzando mi voz. Aunque nadie me escuche. Aunque no sirva para nada. Jamás pensé que había tanta corrupción en la justicia. Pero al lado de no tenerte más es que casi no me importa. Pero mi voz la seguiré alzando igual”, expresó.