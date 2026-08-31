Los Andes, con la urgencia de volver al triunfo contra Acassuso

Los Andes intentará en el cierre de la 27º fecha de la Primera Nacional ponerle punto final a la racha de cuatro derrotas consecutivas y cinco partidos sin victorias frente a Acassuso , en Lomas de Zamora. Será el debut de Sergio Benet como técnico tras la salida de Leonardo Lemos.

El encuentro, a jugarse desde las 19 en el estadio Eduardo Gallardón , será controlado por Jorge Broggi, secundado por Mariano Rossetti y Mariano Ruas. Cuarto árbitro: Marcos Recalde. Televisa LPF Play.

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Urgido de una victoria, Los Andes irá en busca de esos tres puntos necesario para recuperar posiciones en la tabla de la zona A, que en algún tramo de la temporada lo tuvo 3º y hoy fuera de los puestos de Torneo Reducido , el objetivo trazado para la temporada. Si el Milrayitas le gana al Quemero alcanzará las 36 unidades y se meterá dentro de los ocho, desplazando a Estudiantes por diferencia de goles.

Pero, enfrente tendrá a un Acassuso con la misma necesidad de sumar unidades, pero en este caso para salir de la zona de descenso que ocupa junto a Defensores de Belgrano.

Las ausencias en Los Andes

La derrota en Chaco dejó dos bajas considerables: el defensor central Daniel Franco, expulsado con roja directa -dos fechas de sanción- y el volante Gabriel Cañete, que llegó al límite de amarillas.

A ellos se suma el goleador Mauricio Asenjo, que todavía debe una fecha luego de su expulsión en el clásico contra Temperley.

Además, con la última caída se produjo la salida de la dirección técnica de Leonardo Lemos, algo que no extrañó. Los Andes involucionó en la segunda rueda, y la contundente derrota en Turdera una semana previa fue la gota que rebalsó el vaso.

Mientras continúan evaluando distintas alternativas para dar con el sucesor de Leonardo Lemos, será Sergio Benet quién lleve adelante el barco, en principio, para este partido y el próximo con San Telmo.

Probables formaciones de Los Andes y Acassuso

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza y Peter Grance o Nazareno Fernández Colombo; Sergio Ortiz y Franco Rodríguez; Matías González, Alex Valdez Chamorro y Juan Manuel Vázquez o Matías Gómez; Camilo Viganoni o Mario Galeano. DT: Sergio Benet.

Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello y Bruno Dordoni; Kevin Dubini, David De Stéfano, Agustín Hermoso y Valentín Serrano; Tomás Rodríguez y Lázaro Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Hora: 19. Árbitro: Jorge Broggi. Estadio: Eduardo Gallarón. TV: LPF Play.