El joven artista de Banfield que se presenta hoy en un mega festival solidario en Quilmes

Francis Burzaco es oriundo de Banfield y se presentará hoy en Quilnes con la banda que fundó: Nasty Pipol.

El artista multifacético Francis Burzaco (30), oriundo de Banfield, sigue abriendo su propio camino en el mundo de la música. Hoy a partir de las 19 estará tocando junto a su banda de pop punk Nasty Pipol en un mega festival independiente y solidario que se desarrollará en el Parque de la Ciudad de Quilmes .

Francis estudió canto, danza y música, también fundó la banda de pop punk Nasty Pipol que es parte de su carrera como artista. Cantante, compositor y con compromiso, Francis asegura que a pesar de poner todo su trabajo al proyecto como solista, sigue haciendo presentaciones con su banda con la cual viene construyendo una identidad propia dentro de la escena independiente, mientras se prepara para lanzar su primer disco solista el 19 de noviembre,

Después de años de recorrido con la banda y de haber registrado su primer álbum, “Barusho De Garash”, Francis trabaja de lleno para encarar una nueva etapa artística con “Salto Kuantico”, su primer disco solista.

A partir de las 14 se abrirán las puertas del Parque de la Ciudad de Quilmes para presentar el mega festival independiente y solidario "Quilmes en llamas" donde se presentarán distintas bandas, solistas y raperos. "Para nosotros es muy importante presentarnos hoy porque es un evento donde habá desde competencia de skate y quad hasta feria de emprendedores", contó Francis sobre lo que será la presentación en vivo junto a la banda que él mismo creó,

El público que se acerque hasta el Skatepark Público ubicado en Avenida Vicente López y Andrade que -está dentro del Parque de la Ciudad de Quilmes y justo al lado de la cancha de Quilmes Atlético Club-, se va a encontrar con muchas actividades en conjunto y además todo lo que se recaude será para el Merendero Los Chaparritos del Barrio 24 de Diciembre, ubicado en Ezpeleta ya que necesita ayuda, según destacó el banfileño.

El evento con entrada libre y gratuita invita a quienes asistan a colaborar llevando alimentos no perecederos y juguetes. Con esa donación se podrá asistir al festival que promete una programación musical que comienza a las 15 y reunirá a artistas de rap, trap, proyectos solistas y bandas.

"Nasty Pipol estará en el escenario a las 19, dentro de una grilla que también incluye a Proyecto Pesadilla, 5Conexion, Marjorette, Distopia, Valle del Diablo, Hijos de Ariel, Chersis y Tinogatto, entre otros artistas con los que vamos a compartir la jornada", especificó el joven artista, quien agregó que para la banda es "una nueva oportunidad para llevar al escenario el universo de Nasty Pipol que para él fue un vehículo fundamental para crear su identidad musical".

La banda nació en Zona Sur y se mueve dentro de una estética que combina punk, pop, grunge y melodías de fuerte impacto, con una propuesta visual y sonora propia. Su primer álbum, “Barusho De Garash”, fue registrado en El Roble, en Temperley.

Cantante y artista multifacético

Dentro de Nasty Pipol, Francis ocupa el rol de cantante, compositor, guitarrista, tecladista y líder creativo. Su recorrido comenzó en Banfield y se desarrolló dentro de la escena independiente de zona Sur. Desde allí fue construyendo la propuesta que se diferencia de otras porque cuenta no sólo con lo musical, también apuesta a una fuerte estética e identidad visual.

"Con Nasty Pipol encontré la forma para desarrollar esa visión colectiva. En cambio, con "Salto Kuántico", estoy solo yo, pero el concepto permanece porque representa la posibilidad de llevar esa identidad hacia un territorio todavía más personal", explicó sobre como hace para lidiar con la banda y su faceta como solista.

Por eso, aclaró que la presentación del disco solista no se trata de abandonar Nasty Pipol, sino de sumar una nueva dimensión a su carrera porque la idea es que convivan como "dos caras del mismo artista".