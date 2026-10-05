lunes 05 de octubre de 2026
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5 de octubre de 2026
Oportunidades laborales.

Almirante Brown será sede de la Expo Inclusión junto a la Provincia

Almirante Brown recibirá la Expo Inclusión el 6 y 7 de octubre, con empleo, capacitación y vinculación laboral para personas con discapacidad,

El 6 y 7 de octubre, Expo Inclusión en Almirante Brown.

El 6 y 7 de octubre, Expo Inclusión en Almirante Brown.

Almirante Brown será sede el 6 y 7 de octubre de la VIII Expo Inclusión y del Congreso “Discapacidad y Empresas”, una propuesta que reunirá a firmas, organismos públicos y organizaciones sociales en la Casa Municipal de la Cultura, con espacios de orientación laboral, capacitación y contacto con empresas para personas con discapacidad.

La actividad se realizará de 10 a 16 en la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1.224, y contará con la participación de autoridades de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Almirante Brown.

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Empresas y propuestas de inclusión

También estarán presentes representantes de la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina, organismos internacionales, universidades, cooperativas, talleres protegidos, organizaciones de trabajadores y entidades de la sociedad civil.

Durante las jornadas habrá stands de empresas e instituciones, talleres de capacitación y espacios destinados a la orientación e intermediación laboral. El objetivo será facilitar el contacto entre personas con discapacidad que buscan empleo y empresas interesadas en generar propuestas de inclusión.

Congreso sobre discapacidad y empleo

En paralelo, se desarrollará el Congreso Federal y Provincial “Discapacidad y Empresas: por el camino de la inclusión”, con paneles, conversatorios y experiencias vinculadas con el acceso al trabajo y las buenas prácticas de inclusión laboral.

La propuesta tendrá además una modalidad virtual del 6 al 9 de octubre mediante una plataforma accesible. De esta manera, se buscará ampliar la participación a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, que llega por primera vez a la provincia, es impulsada junto al Gobierno bonaerense y el Municipio de Almirante Brown.

El intendente Mariano Cascallares resaltó el alcance regional de la propuesta y sostuvo: “Es un orgullo acercar a nuestro distrito y a la región dos jornadas para articular el empleo entre empresas y personas con discapacidad”.

Para conocer la agenda y acceder a la modalidad virtual, se puede ingresar a www.expoinclusion.ar.

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