Corte y caos en Camino Negro: vecinos de Lomas de Zamora reclamaron por falta de luz

Fue una mañana muy complicada la de este lunes para aquellos que conducen por camino Negro, ya que un numeroso grupo de vecinos cortó el transito en Camino Negro a la altura de Recondo. Fue en reclamo por los reiterados cortes de luz. Cerca del mediodía se liberó el paso.

La problématica por la falta de energía eléctrica viene alterando los anímos desde la semana anterior, cuando un grupo de vecinos se había acercado incluso a exigir respuestas en las oficinas de Edesur. Sin embargo, hay zonas en las que el problema persiste, lo que motivó a los vecinos a expresar su descontento con el corte de este lunes por la mañana que a su vez genera un caos de tránsito en la zona mencionada.