lunes 29 de junio de 2026
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29 de junio de 2026
Esta mañana.

Corte y caos en Camino Negro: vecinos de Lomas de Zamora reclamaron por falta de luz

Vecinos de Lomas de Zamora interrumpieron el tránsito en Camino Negro y Recondo por los constantes cortes de luz. Se liberó el pasado al mediodía.

Caos y corte en Camino Negro: vecinos de Lomas de Zamora reclaman por falta de luz.

Caos y corte en Camino Negro: vecinos de Lomas de Zamora reclaman por falta de luz.

Fue una mañana muy complicada la de este lunes para aquellos que conducen por camino Negro, ya que un numeroso grupo de vecinos cortó el transito en Camino Negro a la altura de Recondo. Fue en reclamo por los reiterados cortes de luz. Cerca del mediodía se liberó el paso.

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