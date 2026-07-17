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17 de julio de 2026
A cargo del Municipio.

Lomas: la transformación de la peatonal Laprida entra en su última etapa

Las obras de remodelación superaron el 90% y los vecinos ya disfrutan de nuevas comodidades como asientos, canteros y espacios verdes.

La peatonal tiene nuevos asientos, canteros y&nbsp; pérgolas.

La peatonal tiene nuevos asientos, canteros y  pérgolas.

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Con una ejecución que ya superó el 90%, el proyecto junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires busca modernizar toda la peatonal para que sea más confortable, accesible, segura y amigable con el ambiente. Una de las acciones principales fue la reconstrucción de 4 mil metros cuadrados de veredas con nuevas baldosas y bloques intertrabados. Los trabajos se hicieron sobre las cuatro cuadras de la peatonal y en los cruces con Italia, España y Meeks, unificando la calidad y el diseño del paseo comercial.

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En estos momentos, las cuadrillas trabajan entre Italia e Hipólito Yrigoyen con la colocación de baldosas, armado de canteros e intervenciones de infraestructura eléctrica. Las otras cuadras ya fueron finalizadas y habilitadas para la circulación peatonal con todas las comodidades y mejoras como nuevo mobiliario urbano, pérgolas, asientos, sectores de descanso, árboles y canteros con plantas nativas que aportarán mayor calidad ambiental y favorecerán el drenaje del agua de lluvia.

La peatonal tiene además un nuevo sistema de iluminación con cableado subterráneo y luces LED de última generación, cámaras de seguridad, puntos de reciclaje y cestos de residuos. A su vez, se están mejorando los accesos para facilitar el ingreso de vehículos de emergencia cuando sea necesario.

Vecinos destacan las nuevas comodidades en la peatonal Laprida

"Estuvimos caminando bastante por Lomas y decidimos sentarnos un rato a descansar en estos nuevos lugares. La verdad que está quedando muy linda y me gusta que hayan puestos plantas", expresó Catalina Pereyra, una joven vecina de Lomas que estaba acompañada por su pareja Luciano.

Muchas de las personas que pasan por la peatonal destacan las nuevas comodidades. "Los canteros están muy lindos y te dan la posibilidad de sentarte o hacer una parada para mandar un mensaje antes de seguir caminando. Paso siempre por la peatonal para ir a la estación", contó Guillermo Tranco, que vive en Temperley.

"Que haya plantas, árboles y lugares para descansar le dan un toque más lindo a la peatonal. Nosotras estábamos paseando y nos sentamos un rato para charlar", destacaron Elsa y Susana, dos amigas de Lomas.

Los trabajos buscan potenciar la actividad comercial.

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