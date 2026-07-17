Vacaciones de invierno en el Teatro de Lomas: desde el lunes hay cuatro funciones por día

Se vienen las vacaciones de invierno y Lomas de Zamora se llenará de propuestas para disfrutar en familia. Con 4 funciones por día, en el Teatro del Municipio habrá una cartelera especial con clásicos infantiles, musicales y obras que invitan a soñar y reír .

En la sala de la calle Manuel Castro 262 , todos los espectáculos tendrán 4 funciones diarias a las 11, 13, 15 y 17 horas con entrada gratuita . La apertura será el lunes 20 de julio con "Shrek 2" , una obra que narra las aventuras de Shrek y Fiona durante la visita al reino de Muy Muy Lejano para conocer a los padres de la princesa.

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El martes 21 llega "Un científico distraído" sobre un joven brillante y torpe que trabaja en un laboratorio de ciencias y lo convocan para formar parte de una investigación ultra secreta. Mientras que el miércoles 22 será el turno de "Aladdín" , la clásica historia de un joven humilde que se enamora de una princesa y termina envuelto en una gran aventura cuando descubre una lámpara mágica codiciada por un poderoso enemigo.

"Derechos torcidos" sigue a un grupo de niños en situación de vulnerabilidad que aprenden de forma lúdica y musical sobre la identidad, la educación, la salud y la alimentación. La obra se presentará el jueves 23.

"La extraña historia de los ladrones del tiempo" tiene como protagonista a una joven con la gran virtud de saber escuchar y encontrar una solución para todos los problemas. Unos extraños seres llegarán a la ciudad y ella deberá enfrentarlos en esta particular obra que se presentará el viernes 24.

El cronograma seguirá el sábado 25 con la adaptación musical de "Los 3 Chanchitos" que deberán enfrentar al lobo en un juicio desopilante. Y el domingo 26 estará la obra "Simón y las brujas de Normandía" sobre un joven aventurero que conocerá a una chica que tiene como tarea cumplir los mandamientos familiares para convertirse en bruja.

Cómo reservar las entradas para el Teatro del Municipio

Las entradas gratuitas para todas las funciones se reservan entrando a la web del Municipio. En la esquina superior derecha de la página hay que hacer click en el logo de "Comunidad Lomas", registrarse con los datos personales y entrar a la sección Cartelera Teatral donde podrán elegir los espectáculos y completar los datos en caso de que vayan con un acompañante.

Luego recibirán por un mail una entrada digital con QR. Las puertas del Teatro del Municipio se abren 15 minutos antes del horario anunciado de cada función y la ubicación es por orden de llegada.