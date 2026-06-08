Video viral: atletas de Lomas en Berlín grabaron el detrás de escena de su show y fue furor

El atleta y artista de Temperley contó junto a su pareja y compañera de show, las anécdotas detrás y en escena.

Nico Busso pasó de vivir en Temperley a estar todas las noches en el escenario más grande del mundo en Berlín, Alemania, junto a su pareja Flora Aracama. Ellos brindan un show de anillas asombroso en el aire y sin red. Los atletas y artistas detallaron lo que sucede en el detrás de escena y el video se hizo viral.

Con un gran talento y preparación física es que la pareja sale a escena al Teatro Friedrichstadt-Palast en Berlín, Alemania en el marco de un escenario que cuenta con una superficie de casi 3 mil metros cuadrados y con más de 24 metros de ancho. Ese lugar es el hogar actual de ellos y también el espacio del desafío que enfrentan cada noche en el aire, sólo sostenidos por anillas y con la confianza que hay entre ellos para que nada salga mal.

Sin red y a metros de altura, ambos se encargan de formar diversas figuras en el aire con un despliegue digno de admirar. Dúo Rings tomó repercusión mundial cuando la pareja de argentinos se presentó en el reconocido concurso American Got Talent.

El atleta de Temperley que se animó a contar el detrás de escena

Siempre con la confianza sobre que el show de anillas aéreas que ideó Nico junto a Flora cuenta con todos los tintes de un show grandilocuente es que lograron transitar un gran camino exitoso en distintos países de Europa.

Así fue que los contrataron para ser parte de este show único en Berlín el que participan distintos artistas con variedad de números del nivel del show de anillas aéreas. Por eso, en sus redes y ya establecidos allí desde el año pasado decidieron contar lo que sucede, por ejemplo antes de salir al escenario más grande del mundo.

"Estamos haciendo reel con la serie que denominamos after show que está bueno porque lo contamos nosotros mismos", detalló Nico que además es kinesiólogo y pudo coordinar sus conocimientos junto a los de Flora para armar este show artístico que estremece a quien lo ve en vivo por el peligro y la adrenalina que significa hacerlo sin red.

"Antes de salir te digo: vamos, atentos, te amo", cuenta en un reel Flora sobre lo que significa para la pareja esos segundos antes de salir a escena. "Abre el escenario, baja un ascensor, viene el cable con el motor para subirnos, todo en dos segundos. Nos lanzan humo, humo...después Nico baja y tengo mareada de las vueltas tengo que encontrar el frente del escenario", relata el dúo que debe hacer mucho en muy poco tiempo y por eso suelen pasar momentos de tensión para que todo salga perfecto.

Embed - Duo Rings on Instagram: "Cositas de backstage que nos pasan todos los días antes de salir a hacer el show #serieaftershow #duorings #f1 #chismecito #backstage" View this post on Instagram

A pesar de la disciplina, la preparación y el compromiso entre ellos, no deja de ser un show complicado de presentar. "Si como es bastante complicado lo que hacemos queríamos contar lo que pasaba porque la realidad es que tenemos bastantes más anécdotas de las que salieron", aseguró el vecino de Temperley.

En otro de los posteos contaron que Flora en uno de los trucos le dio una patada en la cara a Nico por el fragor del momento y se convirtió en un video con muchos comentarios y vistas de la cuenta.

En ese reel cuentan que al hacer muchas presentaciones se encuentran con el cansancio del cuerpo. "Si bien, siempre recurrimos a la técnica, muchas veces nos sobre pasamos de energía", contaron y agregaron que en medio del aire, girando y por la fuerza centrífuga cuesta parar y eso puede causar alguna patadita de más: "Cuando estas cansado física y mentalmente pueden pasar estas cosas y en este truco que se llama, 'me tiro, me tiras' hay mistake (error)", relató Flora.

Habrá más anécdotas de escenario

Según adelantaron ya tienen preparados más de 10 reel ya editados de la serie after show que irán subiendo en la cuenta de Dúo Rings para que sus seguidores puedan saber lo que sucede en medio de un espectáculo de alto riesgo como en el que Nico y Flora son los protagonistas.

"En estos días vamos a subir dos reel más, así que habrá cuatro disponibles, porque como funcionaron muy bien vamos a ir contando más anécdotas de este estilo que además son divertidas porque nunca pasó algo grave por suerte", recalcó Nico que por el momento sigue brillando con Flora en Berlín.

En una performance aérea, de alto riesgo los artistas y atletas toman todas las precauciones para minimizar imprevistos. Hacen doble chequeo siempre, utilizan elementos de máxima calidad, realizan controles periódicos, trabajan con profesionales y exigen atención absoluta al motor, mosquetones, rigging y cada detalle.

"Para nosotros, como artistas hacer trucos sostenibles y controlables, cuidar el cuerpo, cuidar el elemento, para poder volar hoy… y también mañana es fundamental. El riesgo consciente más la preparación es lo que hace que lo imposible se vea fácil", admitieron los profesionales del aire.