Lentes a precios populares en Lomas de Zamora: cómo acceder al programa "Ópticas en Comunidad"

Los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten anteojos pueden acceder. Los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten anteojos pueden acceder.

Los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten anteojos pueden acceder a un programa impulsado por el Municipio y el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa ofrece distintas opciones a precio comunitario y requiere una receta emitida por el Hospital Oftalmológico local, donde la consulta es gratuita.

"Las cosas están complicadas. Por eso, con Fede (Otermín) queremos potenciar el circuito entre lo privado y lo público para generar propuestas como ésta que tiene como eje el acceso a la salud visual y el acompañamiento a nuestros comerciantes", destacaron durante la firma del convenio.

La secretaria de Salud, Luciana Angueira, y Aldana Scillama, Secretaria General del Municipio, firmaron el convenio. Cómo acceder a los anteojos a precio comunitario El trámite consta de cuatro pasos:

Solicitar un turno: se puede gestionar de manera online o llamar al 0800-122-5666. El Hospital Oftalmológico municipal está ubicado en Las Heras y 12 de Octubre.

Realizar la consulta: la atención oftalmológica es gratuita. Si el profesional indica el uso de anteojos, entregará la receta correspondiente para ingresar al programa.

Elegir una óptica adherida: con la receta oficial, se debe concurrir a uno de los comercios incluidos en el listado del programa.

Coordinar la entrega: cada óptica adherida está a cargo de entregar los anteojos y de informar cómo organizar el retiro. Qué tipos de anteojos incluye el programa La propuesta contempla alternativas según las características de la graduación indicada por el profesional.

Anteojos estándar: incluyen un armazón estándar y cristales orgánicos blancos disponibles en stock, destinados a graduaciones que no requieren una elaboración especial.

Anteojos con cristales de laboratorio: están previstos para graduaciones que necesitan cristales elaborados específicamente. La óptica evaluará la receta e informará sobre esta opción. Antes de acercarse a un comercio, es importante consultar qué alternativa corresponde a la receta y cuáles son las condiciones de entrega.

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