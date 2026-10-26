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Lentes a precios populares en Lomas de Zamora: cómo acceder al programa "Ópticas en Comunidad"

El programa del Municipio y el Colegio de Ópticos de la Provincia permite acceder a anteojos con receta del Hospital Oftalmológico y atención gratuita con turno previo.

Los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten anteojos pueden acceder.&nbsp;

Los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten anteojos pueden acceder. 

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Los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten anteojos pueden acceder. 

Los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten anteojos pueden acceder a un programa impulsado por el Municipio y el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa ofrece distintas opciones a precio comunitario y requiere una receta emitida por el Hospital Oftalmológico local, donde la consulta es gratuita.

"Las cosas están complicadas. Por eso, con Fede (Otermín) queremos potenciar el circuito entre lo privado y lo público para generar propuestas como ésta que tiene como eje el acceso a la salud visual y el acompañamiento a nuestros comerciantes", destacaron durante la firma del convenio.

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Cómo acceder a los anteojos a precio comunitario

El trámite consta de cuatro pasos:

  • Solicitar un turno: se puede gestionar de manera online o llamar al 0800-122-5666. El Hospital Oftalmológico municipal está ubicado en Las Heras y 12 de Octubre.

  • Realizar la consulta: la atención oftalmológica es gratuita. Si el profesional indica el uso de anteojos, entregará la receta correspondiente para ingresar al programa.

  • Elegir una óptica adherida: con la receta oficial, se debe concurrir a uno de los comercios incluidos en el listado del programa.

  • Coordinar la entrega: cada óptica adherida está a cargo de entregar los anteojos y de informar cómo organizar el retiro.

Qué tipos de anteojos incluye el programa

La propuesta contempla alternativas según las características de la graduación indicada por el profesional.

  • Anteojos estándar: incluyen un armazón estándar y cristales orgánicos blancos disponibles en stock, destinados a graduaciones que no requieren una elaboración especial.

  • Anteojos con cristales de laboratorio: están previstos para graduaciones que necesitan cristales elaborados específicamente. La óptica evaluará la receta e informará sobre esta opción.

Antes de acercarse a un comercio, es importante consultar qué alternativa corresponde a la receta y cuáles son las condiciones de entrega.

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