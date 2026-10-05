Brasil definirá su presidente en un balotaje el 25 de octubre

El senador Flávio Bolsonaro sorprendió al imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil sobre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva , aunque ninguno de los dos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje (50%). La segunda vuelta será el 25 de octubre.

Con el 100% de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 47,03%, mientras Lula reunió el 45,16%, según los datos difundidos al cierre de la jornada electoral, dejando al representante de la derecha mejor parado que lo que decían la mayoría de las encuestas.

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“Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”, afirmó Flávio Bolsonaro ante periodistas y seguidores reunidos frente a su residencia en Brasilia.

Lula, en tanto, reconoció que el desenlace de la primera vuelta había sido inesperado y admitió que esperaba resolver la elección este domingo. El mandatario, que busca acceder a un cuarto período presidencial no consecutivo, llamó a sus seguidores a redoblar esfuerzos durante las próximas tres semanas y planteó la segunda vuelta como una nueva etapa de campaña frente al bolsonarismo: “Del otro lado tenemos apenas incertidumbre, con una biografía de pasado tenebroso”.

Lula Da Silva, al ir a votar en Brasil.

La elección volvió a mostrar una fuerte polarización entre los dos principales espacios políticos de Brasil, cuatro años después del ajustado triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022.

Las felicitaciones de Javier Milei a Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei saludó a Flávio Bolsonaro, por triunfar en las elecciones de Brasil aunque por un margen que obliga a realizar una segunda vuelta. “Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, manifestó Milei desde sus redes sociales.

El mandatario argentino sostuvo que “la libertad avanza en Brasil” y, en referencia a la relación económica bilateral, aseguró que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, expresó Milei.

Ellos consolidaron su relación por un eje político puntual como es el rechazo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que profundizó las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Incluso, Milei calificó públicamente a Lula de “ladrón” y “comunista”, en diversas oportunidades, lo que provocó quejas por parte del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

Bolsonaro, contento con el resultado.

Por otra parte, el Presidente argentino cumplió un papel fundamental en la campaña de Bolsonaro, ya que en julio de este año viajó a San Pablo para participar en la convención del Partido Liberal donde se oficializó la candidatura del hijo del ex mandatario brasileño.

La campaña de Bolsonaro adoptó varios discursos inspirados en la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y, durante un acto donde Milei estuvo presente, el candidato levantó una tijera gigante para simbolizar el “tijeretazo” del gasto público, emulando la motosierra del Gobierno Nacional.