La advertencia de las pymes y un pedido urgente a Diputados

La Cámara Argentina de la Mediana Empresaria ( CAME ) alertó en la Cámara de Diputados sobre la caída del consumo que afecta a las pymes y reclamaron que los legisladores un nuevo convenio fiscal ya que los impuestos provinciales “son muy regresivos para la actividad económica”.

Dirigentes de CAME de todo el país formularon sus demandas en un plenario de las comisiones de Pymes y Comercio, que conducen los diputados de Provincias Unidas, Pablo Farías, y Juan Brugge. A lo largo de la reunión, los dirigentes empresarios plantearon que tienen graves problemas y mencionaron la caída del consumo, el contrabando, y los impuestos provinciales como Impuesto Brutos y las tasas municipales, y la informalidad.

Preocupación. Advierten que por la crisis del consumo, la situación de las pymes es "muy crítica"

Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Económica de Misiones, planteó que “el 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener la mejor normativa, las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar absolutamente nada”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, dijo que la entidad “está necesitando una reforma fiscal, tributaria y previsional”. “Hay situaciones que realmente nos están afectando mucho que es el capital de trabajo que hoy queda en manos de las provincias y de los municipios, porque hoy el impuesto que estamos padeciendo fuertemente es el de ingresos brutos y las tasas municipales, que es muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”, agregó.

En ese sentido, uno de los reclamos fue un nuevo consenso fiscal que dé un marco de ordenamiento a los impuestos provinciales, entre ellos los Ingresos Brutos, y a las tasas municipales, además de la reducción de la presión fiscal a las pymes. De esta manera se evitaría lo que muchas veces sucede: que la marginalidad se convierta en la única salida para evitar la carga tributaria que se superpone.

Propuestas de la CAME para salir de la crisis

Por otra parte, para luchar contra el comercio ilegal y el contrabando, CAME requirió avanzar con el proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que propone un régimen especial para pymes en zonas de fronteras para así reducir asimetrías cambiarias y fomentar la competitividad.

A su vez, se planteó que para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habría que contemplar un monto mínimo de inversión más bajo que el establecido para las microempresas y para las pequeñas empresas (US$ 150.000 y US$ 600.000, respectivamente). Asimismo, que las inversiones puedan realizarse dentro de los primeros cinco años desde la entrada en vigencia del RIMI (versus los dos años estipulados).

Por último, los representantes de CAME solicitaron mayores líneas de financiamiento, ya que sólo 1 de cada 3 pymes accede a él. En tanto, los diputados nacionales presentes informaron que trabajarán en la posibilidad de declarar la emergencia pyme en todo el país.