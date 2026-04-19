Se viene una semana con clima otoñal: lluvias intermitentes y menos temperatura

Luego de las lluvias, mejora el clima entre martes y miércoles.

Después del fin de semana primaveral, el clima de otoño dirá presente esta semana en el AMBA, con lluvias intermitentes y un descenso sostenido de la temperatura, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Habrá que tener cerca un abrigo, un piloto y un paraguas.

El lunes se esperan precipitaciones aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de entre 10% y 40% y no se descartan chaparrones durante distintos momentos de la jornada. Las temperaturas de este día oscilarán entre 18°C y 23°C en Lomas de Zamora.

El martes todavía mostrará algunas nubes y un ambiente fresco, aunque con mejora respecto del lunes. Las chances de precipitaciones serán bajas y tenderán a desaparecer con el correr de las horas. Se esperan marcas entre 15° y 21°.

El miércoles mejora en clima en el AMBA y en Lomas El miércoles marcará el inicio de una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará entre algo nublado y despejado, con temperaturas mínimas más bajas, cercanas a los 10°, y máximas alrededor de 19°.

Esa tendencia continuará durante el jueves (14° mínima y 19° máxima), viernes (12° mínima y 20° máxima) y sábado (11° mínima, 20° máxima), el día más fresco de la semana, con tiempo seco y buenas condiciones generales, ideal para pasar tiempo al aire libre.

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