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La Feria del Libro celebra 50 años con una edición atravesada por la memoria

La edición 2026 de la Feria del Libro, en La Rural, propone un recorrido por su historia, homenajes clave y debates sobre el porvenir de la lectura.

Llega la Feria del Libro.
Llega la Feria del Libro.

La Feria del Libro de Buenos Aires 2026 tendrá lugar del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural con una programación especial que conmemora sus 50 años de historia bajo el eje “memoria y futuro”.

La propuesta literaria combina un recorrido por el pasado cultural y político del país con nuevas experiencias y debates sobre el rol del libro en el Siglo XXI.

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Uno de los núcleos centrales estará dedicado a la memoria editorial argentina, con una muestra sobre libros y autores censurados durante la última dictadura militar. El espacio buscará recuperar obras prohibidas y reflexionar sobre el papel de la industria del libro en contextos de represión, en diálogo con el presente.

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Llega la Feria del Libro de Buenos Aires.

Llega la Feria del Libro de Buenos Aires.

Las actividades de la Feria del Libro

En paralelo, la Feria del Libro ofrecerá un itinerario histórico que reconstruye sus distintas etapas desde su creación en 1975. A través de archivos, objetos y testimonios, los visitantes podrán recorrer la evolución de uno de los eventos culturales más convocantes del mundo hispanohablante. Entre las propuestas destacadas figura “50 Ferias Dibujadas”, una instalación que reúne ilustraciones en vivo y material gráfico que dialoga con la memoria visual del evento.

La programación también incluirá homenajes a figuras centrales de la literatura argentina, con especial foco en Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte. Se prevén actividades inmersivas inspiradas en su obra, como un laberinto interactivo y una exhibición internacional de ediciones en múltiples idiomas.

A estas iniciativas se sumarán los ciclos tradicionales que forman parte del ADN de la Feria, como el Festival Internacional de Poesía, la Maratón de Lectura y el espacio “La palabra indígena”, que en esta edición se integrarán a la lógica conmemorativa.

En el plano internacional, Perú será el país invitado de honor con el lema “Caminos que nos unen”, en una participación que buscará reforzar los lazos culturales y literarios en la región. Además, se prevé la presencia de autores destacados de América Latina y Europa en mesas de debate y presentaciones.

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