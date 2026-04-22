Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por robarse $13 millones de un comercio en La Pampa

Cinco personas oriundas de Lomas de Zamora fueron detenidas tras cometer un robo millonario en la provincia de La Pampa . Se llevaron $13 millones de un comercio y los atraparon mientras escapaban.

Todo ocurrió en un negocio de venta de alimentos y alojamiento, ubicado sobre la Ruta Provincial 20 . Los cinco sujetos entraron al lugar simulando estar interesados en el alquiler de una cabaña. Durante un descuido de la dueña, los delincuentes aprovecharon para ingresar detrás de la zona de la cocina y tomaron una gran cantidad de dinero.

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El botín fue de 13 millones de pesos . Los cinco involucrados en el robo escaparon rápidamente en una camioneta Ram. La dueña se dio cuenta poco después del faltante de dinero y llamó a la Policía.

Minutos después, los investigadores tuvieron el testimonio clave de un camionero, quien aseguró haber visto a la camioneta de los ladrones huyendo hacia la localidad de Chacharramendi. A partir de ese dato, se montó un operativo cerrojo sobre la Ruta 20 para interceptar el vehículo .

Robo millonario y cinco lomenses detenidos

camioneta En esta camioneta se desplazaban los delincuentes de Lomas de Zamora.

La Policía identificó de inmediato a los ocupantes de la camioneta. Todos eran oriundos de Lomas de Zamora y uno de ellos tenía pedido de captura por la Justicia de Córdoba. Durante la requisa, uno de los sospechosos pidió ir al baño e intentó descartar los billetes robados, pero fue descubierto.

La Policía recuperó gran parte del dinero. La camioneta quedó secuestrada, a la espera de las pericias correspondientes, mientras que los delincuentes fueron imputados por “hurto”.

La jueza Johana Daniela Martínez ordenó la prisión preventiva por 30 días para todos los detenidos, mientras avanza la investigación.