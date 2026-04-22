miércoles 22 de abril de 2026
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22 de abril de 2026
Se pudrió todo.

Fuerte cruce entre Yanina Zilli y Grecia Colmenares en Gran Hermano: "Cerrá el o..."

Yanina Zilli y Grecia Colmenares protagonizaron una nueva y picante discusión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Yanina Zilli y Grecia Colmenares, en Gran Hermano.&nbsp;

Yanina Zilli y Grecia Colmenares, en Gran Hermano. 

Grecia Colmenares discutió a los gritos con Yanina Zilli en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y la escandalosa situación terminó con insultos y acusaciones cruzadas, en un nuevo escándalo entre las dos jugadoras en el certamen de Telefe.

La pelea comenzó a la hora de dormir, cuando los participantes estaban tratando de que Grecia Colmenares bajara la voz para poder descansar.

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Fue en ese momento que la actriz reaccionó de mala manera y respondió: "Bueno, acá no estamos para venir a dormir, si tú quieres te tapas las orejitas, te ponés algodón y ya está".

Yanina Zilli recogió el guante y saltando en una de las camas le contestó: "Ahí me saque los tapones de la oreja, ¿Querés que esté despierta? No sé si te conviene que esté todo el día arengando, no me busquen que me encuentran". Al ver que su compañera de Gran Hermano le redobló la apuesta, la actriz intentó recostarse, pero no vio venir a Yanina Zilli.

"¿Quién me dio órdenes acá? Faltaría, a mí no me da órdenes mi mamá mirá si me vas a mandar vos, irrespetuosa de mierda. A mí no me mandes a dormir, cerrá el orto", le gritó y tensionó todo el ambiente.

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Grecia Colmenares, en Gran Hermano.

Grecia Colmenares, en Gran Hermano.

Mala onda entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli

La mala relación entre Grecia Colmenares televisivas no termina ahí. La polémica se desató por comentarios de la exvedette sobre el paso de Andrea del Boca por el reality y a quien calificó como “media estrella”.

Grecia Colmenares reaccionó con indignación y defendió a su colega, a quien consideró una figura icónica del género de las telenovelas.

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