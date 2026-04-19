Persecución de Lomas de Zamora a Lanús: tres detenidos por el robo de una camioneta

Tres delincuentes que habían robado una camioneta en Lomas de Zamora fueron detenidos tras una persecución que se extendió hasta Lanús .

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó con un llamado al 911 que alertó sobre un asalto a mano armada en el cruce de las calles Colombres y Pasaje González , en el centro de Lomas de Zamora .

Un hombre de 56 años denunció que mientras estacionaba su camioneta Volkswagen Amarok, fue interceptado por tres delincuentes armados que llegaron en un auto color gris . Los ladrones lo amenazaron y se llevaron el vehículo junto con otras pertenencias.

A partir de esta denuncia, la Policía de Lomas organizó un operativo cerrojo en la zona y logró encontrar la camioneta robada circulando por la avenida Hipólito Irigoyen, sentido a Lanús . Inmediatamente empezaron a perseguirla.

El extenso seguimiento se extendió hasta la calle Murature al 100, en Lanús Oeste, donde los delincuentes quedaron rodaados y decidieron abandonar el vehículo para escapar corriendo y entrar a una casa.

Los efectivos policiales rodearon la manzana y realizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda, donde detuvieron a tres ladrones. Se trataba de tres jóvenes de 22, 23 y 32 años, todos sin pedido de captura. Les incautaron un revólver marca Galand calibre 22 con numeración suprimida.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Lomas, que caratuló el caso como “tentativa de robo agravado de automotor por cometerse con arma de fuego y en poblado y en banda, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil”.