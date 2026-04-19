Persecución de Lomas de Zamora a Lanús: tres detenidos por el robo de una camioneta

Tres delincuentes que habían robado una camioneta en Lomas de Zamora fueron detenidos tras una persecución que se extendió hasta Lanús.
Todo empezó en el centro de Lomas. La Policía persiguió a los delincuentes por varias cuadras y hubo que hacer un allanamiento de urgencia para arrestarlos.
Tres delincuentes que habían robado una camioneta en Lomas de Zamora fueron detenidos tras una persecución que se extendió hasta Lanús.
Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó con un llamado al 911 que alertó sobre un asalto a mano armada en el cruce de las calles Colombres y Pasaje González, en el centro de Lomas de Zamora.
Un hombre de 56 años denunció que mientras estacionaba su camioneta Volkswagen Amarok, fue interceptado por tres delincuentes armados que llegaron en un auto color gris. Los ladrones lo amenazaron y se llevaron el vehículo junto con otras pertenencias.
A partir de esta denuncia, la Policía de Lomas organizó un operativo cerrojo en la zona y logró encontrar la camioneta robada circulando por la avenida Hipólito Irigoyen, sentido a Lanús. Inmediatamente empezaron a perseguirla.
El extenso seguimiento se extendió hasta la calle Murature al 100, en Lanús Oeste, donde los delincuentes quedaron rodaados y decidieron abandonar el vehículo para escapar corriendo y entrar a una casa.
Los efectivos policiales rodearon la manzana y realizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda, donde detuvieron a tres ladrones. Se trataba de tres jóvenes de 22, 23 y 32 años, todos sin pedido de captura. Les incautaron un revólver marca Galand calibre 22 con numeración suprimida.
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Lomas, que caratuló el caso como “tentativa de robo agravado de automotor por cometerse con arma de fuego y en poblado y en banda, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil”.