viernes 17 de abril de 2026
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17 de abril de 2026
Video.

El video del escrache de dos mecheras en Banfield: robaron en un supermercado

Dos ladronas quedaron filmadas en pleno robo de mercaderías dentro de un comercio de Banfield. Las imágenes del hecho fueron compartidas en redes sociales.

El video muestra a las dos mecheras en pleno robo en un supermercado de Banfield.

El video muestra a las dos mecheras en pleno robo en un supermercado de Banfield.

El video de una cámara de seguridad de un supermercado de Banfield muestra a dos mujeres que serían "mecheras" en pleno robo de articulos dentro del comercio, mientras aprovechaban una distracción de los empleados.

El hecho ocurrido días atrás en Luis Agote y Boulevard Armesti fue publicado en redes sociales y compartido por los vecinos para advertir sobre las ladronas, que serían personas dedicadas a ese tipo de robos en la zona.

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En las imágenes del escrache se ve a ambas mujeres simular ser clientes normales del lugar. En un momento, una de ellas se guarda dos productos en la mochila, mientras su cómplice la cubre para que no las descubran.

El resto de las personas presentes en el negocio no advirtieron la situación en ese momento. Sin embargo, el material fílmico es elocuente.

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Robo de mecheras

La modalidad delictiva "mecheras" o "mecheros" se refiere al robo de mercancía en establecimientos comerciales, generalmente realizado de forma rápida y discreta.

Los "mecheros" aprovechan la afluencia de clientes para tomar productos y esconderlos en sus prendas, bolsos o carritos, y luego salir del negocio sin que se percaten.

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