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19 de marzo de 2026
Detenido.

Robó una moto en Fiorito y no se percató de las cámaras: lo atraparon en Escalada

El rodado estaba estacionado en la vereda en Fiorito, en el límite de Lomas de Zamora y Lanús. Las cámaras revelaron su recorrido y lugar.

detenido

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó en la avenida Hornos al 1900, la cual divide ambos municipios. En este lugar había una moto marca Motomel Skua 150 estacionada en la vereda, la cual fue vista por dos sujetos.

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Rápidamente, los ladrones se la llevaron, sin notar que el robo estaba siendo filmado por una cámara de seguridad. La dueña de la moto, una joven de 24 años, radicó la denuncia en la comisaría minutos después.

hornos
La avenida Hornos, que divide Villa Fiorito y Lanús.

La avenida Hornos, que divide Villa Fiorito y Lanús.

Un detenido por el robo

La Policía Bonaerense investigó las cámaras de la zona, tanto municipales como de vecinos, y de esa manera pudo identificar al autor del hecho y reconstruir el recorrido que había hecho tras la huida. Se veía que un joven se había llevado la moto y que había contado con ayuda de un cómplice.

Fue así como los policías lograron detener al principal acusado, identificado como B.N.M., de 27 años. Lo atraparon en el cruce de las calles General Paz y Pasaje San Roque, en Remedios de Escalada.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 4ª de Lanús y se le inició una causa por “hurto de vehículo dejado en la vía pública”. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

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