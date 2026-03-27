Lomas de Zamora: así avanza la remodelación de la peatonal Laprida

La peatonal Laprida es el paseo comercial emblemático de Lomas de Zamora . Con el objetivo de potenciar la actividad económica y darles nuevas comodidades a los vecinos, el Municipio avanza con obras de remodelación en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires .

" Laprida en Comunidad" es el nombre del proyecto que busca embellecer y modernizar el histórico espacio público para que sea más cómodo, seguro y amigable con el ambiente. En las cuatro cuadras de Laprida y sus cruces con Italia, España y Meeks van a construir 4 mil metros cuadrados de nuevas veredas e incorporar mobiliario urbano como pérgolas, bicicleteros y bebederos.

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También sumarán 500 metros cuadrados de áreas verdes con canteros equipados con asientos, la plantación de 25 árboles y especies nativas que van a mejorar el paisaje y contribuir a la absorción del agua de lluvia. También instalarán un sistema de iluminación con tendido subterráneo y nuevas luces para dar mayor visibilidad y seguridad .

Actualmente, los trabajos se desarrollan en varios frentes de manera simultánea. Entre República del Líbano y Meeks colocan rejillas de desagüe y ajustes de baldosas. A su vez, entre Meeks y España hay tareas de encofrado y hormigonado de canteros junto con la colocación de baldosas. Mientras que en el tramo que va de España a Italia ejecutan trabajos de demolición y reforma de canteros.

Las cuadrillas también están haciendo el cableado subterráneo para la instalación eléctrica y ya se completó el recambio total de las farolas de la peatonal por luminarias LED. El proyecto incluye mejoras para facilitar el ingreso de vehículos de emergencia, instalación de cámaras de seguridad, nuevos cestos y puntos de reciclaje.

Una obra para acompañar la actividad comercial en Lomas de Zamora

Uno de los propósitos de la remodelación es impulsar la actividad comercial de una peatonal que tiene múltiples locales de diferentes rubros. "Estoy contento porque la verdad que hacía falta una renovación y toda mejora es bienvenida porque va a quedar muy linda y va a servir para los vecinos y también para los comercios", celebró Darío, de Calzados Fan.

"La verdad que era algo que lo estábamos esperando todos los comerciantes y vecinos de Lomas así que estoy muy agradecido por esta obra que nos va a venir bien a todos", indicó Sebastián, de la Zapatería Luciano.