Lomas tiene tres carrouseles gratuitos: cuándo se pueden visitar

Una linda opción para este fin de semana largo es visitar los carrouseles gratuitos que tiene el Municipio en espacios públicos de Lomas de Zamora , donde también hay juegos y zonas deportivas para disfrutar de la recreación .

Con capacidad para más de 60 personas, en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen 8700) hay un carrousel que tiene asientos con formas de caballos, elefantes e hipocampos, y también carruajes de estilo clásico y de cuentos de hadas. Tanto en el techo como el centro hay varias luces de colores y el piso es de caucho reciclado para garantizar una mayor protección.

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"Ya vinimos varias veces al carrousel con mi hija Valentina, que lo disfruta un montón al igual que los diferentes juegos de la plaza. Todo está muy lindo y cuidado", destacó Carla Montes, vecina de Lomas. El carrousel funciona de lunes a viernes, de 13 a 20, y los sábados, domingos y feriados de 12 a 20. La Grigera además cuenta con un renovado sector de juegos infantiles como hamacas, balancines con forma de animales, toboganes, redes y tubos para treparse.

También hay una calesita en el Parque Diego Armando Maradona de Fiorito , ubicado sobre Recondo 1200 . En el segundo piso se puede ver la Copa del Mundo y en la parte central del techo dibujaron una de las fotos emblemáticas de Maradona durante el Mundial 86 .

Los pequeños pueden disfrutarlo de lunes a viernes, de 13 a 19, y los sábados, domingos y feriados, de 12 a 19. También tienen a disposición un sector con 26 juegos y dos mangrullos gigantes con forma barco y una avioneta; y una zona con canchas de básquet, fútbol-tenis y tejo.

Mientras que el tercer carrousel está en el Parque Santa Catalina (Manuela Pedraza y Soldado Brito) y funciona de lunes a viernes, de 13 a 19, y los sábados, domingos y feriados, de 12 a 19. El predio cuenta con más de 30 juegos infantiles y canchas de fútbol, básquet y fútbol-tenis.

La plaza en homenaje al Papa Francisco en Lomas de Zamora

A fines del año pasado se inauguró el Boulevard Papa Francisco, un espacio ubicado entre las localidades de Albertina y Lamadrid donde antes había un basural. Para ponerlo en valor, el Municipio desplegó una intervención sobre una superficie de 8.730 metros cuadrados que incluyó pavimentación, construcción de veredas, tendido subterráneo de servicios e instalación de nuevas columnas de alumbrado con tecnología LED, mejorando la seguridad y la circulación en la zona.

También instalaron juegos infantiles, canchas deportivas (fútbol-tenis, vóley, básquet y tejo), aparatos de salud, pérgolas, bancos, forestación con especies nativas y un monumento en homenaje al Papa Francisco.