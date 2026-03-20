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Finde en Lomas de Zamora: Nicolás Pauls, Nati Uboldi y Pablo Cordonet

Los espacios de Lomas de Zamora tendrán la música de Nicolás Pauls, los shows de humor de Nati Uboldi y Pablo Cordonet y toda la movida local.

Nicolás Pauls presenta su música en Lomas de Zamora.&nbsp;

Nicolás Pauls presenta su música en Lomas de Zamora. 

Este fin semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán grandes visitas, como Nicolás Pauls y su banda, los shows de humor de Nati Uboldi y Pablo Cordonet, mucha música en vivo y todas las propuestas de la movida local.

Nicolás Pauls dará un concierto junto a Fausto Benassi en guitarra y voz y Martín Morata en teclados recorriendo las canciones de sus producciones el sábado a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262.

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En la misma sala, el domingo a las 16 será el turno de “Collar de canciones”. Se trata de un espectáculo de música y literatura pensado especialmente para las infancias.

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"Collar de canciones", en Lomas de Zamora.

Otros shows en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el viernes a las 21 Pablo Picotto presenta su espctáculo de humor “Tiempos Modernos”.

Mientras que el sábado a las 17 Nati Uboldi sale a escena con “El último click!”, un show de homor donde tendrá que salvar su canal de YouTube de la desaparición.

Pablo Cordonet irrumpe en escena el sábado a las 21 con “Tengo Data”, donde aborda la ironía de la vida con el relato divertido, atractivo y emocionante, en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437, el sábado a las 21 sale a escena “Australia”, con coordinación de Nicolás Bandi.

Andrés Vernazza presenta “Peligro Narcisistas”, donde expone las dinámicas narcisistas y cómo detectarlas a tiempo, el sábado a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Teatro y música en vivo

“Había una vez, un cuento para no olvidar”, una obra para toda la familia sobre una niña secuestrada durante la dictadura, sale a escena el sábado a las 17 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado a las 23,50 se arma “Los Recuerdos del León”, una fiesta en honor a Leo Mattioli, con las DJ´s Mym y Ana Laura.

El sábado desde las 22 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058, habrá rock & roll sonado en vivo con las bandas El Padre & Perros Sucios y La París.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Queendon, con su tributo a Queen, y el sábado será el turno de los clásicos de la Fonola ’80.

La obra “El Malentendido”, de Albert Camus y con dirección de Gabriela Onraita, pisa las tablas el viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 Nico Lapine mostrará sus canciones y el sábado llega La Banda del Momento con su música latinoamericana.

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