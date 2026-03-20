Finde en Lomas de Zamora: Nicolás Pauls, Nati Uboldi y Pablo Cordonet

Este fin semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán grandes visitas, como Nicolás Pauls y su banda, los shows de humor de Nati Uboldi y Pablo Cordonet, mucha música en vivo y todas las propuestas de la movida local.
Los espacios de Lomas de Zamora tendrán la música de Nicolás Pauls, los shows de humor de Nati Uboldi y Pablo Cordonet y toda la movida local.
Este fin semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán grandes visitas, como Nicolás Pauls y su banda, los shows de humor de Nati Uboldi y Pablo Cordonet, mucha música en vivo y todas las propuestas de la movida local.
Nicolás Pauls dará un concierto junto a Fausto Benassi en guitarra y voz y Martín Morata en teclados recorriendo las canciones de sus producciones el sábado a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262.
En la misma sala, el domingo a las 16 será el turno de “Collar de canciones”. Se trata de un espectáculo de música y literatura pensado especialmente para las infancias.
En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el viernes a las 21 Pablo Picotto presenta su espctáculo de humor “Tiempos Modernos”.
Mientras que el sábado a las 17 Nati Uboldi sale a escena con “El último click!”, un show de homor donde tendrá que salvar su canal de YouTube de la desaparición.
Pablo Cordonet irrumpe en escena el sábado a las 21 con “Tengo Data”, donde aborda la ironía de la vida con el relato divertido, atractivo y emocionante, en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.
En el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437, el sábado a las 21 sale a escena “Australia”, con coordinación de Nicolás Bandi.
Andrés Vernazza presenta “Peligro Narcisistas”, donde expone las dinámicas narcisistas y cómo detectarlas a tiempo, el sábado a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.
“Había una vez, un cuento para no olvidar”, una obra para toda la familia sobre una niña secuestrada durante la dictadura, sale a escena el sábado a las 17 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.
En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado a las 23,50 se arma “Los Recuerdos del León”, una fiesta en honor a Leo Mattioli, con las DJ´s Mym y Ana Laura.
El sábado desde las 22 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058, habrá rock & roll sonado en vivo con las bandas El Padre & Perros Sucios y La París.
En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Queendon, con su tributo a Queen, y el sábado será el turno de los clásicos de la Fonola ’80.
La obra “El Malentendido”, de Albert Camus y con dirección de Gabriela Onraita, pisa las tablas el viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.
En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 Nico Lapine mostrará sus canciones y el sábado llega La Banda del Momento con su música latinoamericana.