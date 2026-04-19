Por qué está todo mal entre Panam y Gladys Florimonte

Gladys Florimonte formaba parte del elenco de una obra de teatro para los más bajitos que tenía a Panam como figura principal. A pesar de que hacían una exitosa dupla, la comediante fue despedida del elenco y todo terminó en un escándalo.

Corría 2007 cuando Panam era la estrella de los infantiles y Gladys Florimonte brillaba junto a ella haciendo el personaje de la Bruja Porfiria.

La humorista contó varias veces que también se había sorprendido con su desvinculación, especialmente porque era un personaje que le sumaba mucho al show .

Panam contó su versión sobre la polémica con Gladys Florimonte . "Yo la amo, de verdad. Vivimos 5 años llenando estadios y está todo más que bien pero es falso lo que dijo. Voy a mostrar las pruebas para que me crean", disparó en una entrevista reciente en LAM.

"Se había puesto intensa y mostraba las lolas en todos lados. Yo estaba abocada al infantil y le pedía que se pusiera las pilas", contó Panam sobre esa interna.

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Y recordó: "Lo que pasó fue que en un momento, en Carlos Paz, empezó a mostrar las tetis por todos lados. Estaba súper intensa con ese tema y yo tenía varios sponsors, me dedicaba de llena al infantil y le dije que se pusiera las pilas. Igual eso quedó en el olvido, pasaron más de 20 años".

Panam cuidaba celosamente su producto y sentía que el comportamiento que Gladys tenía en los medios podía jugarle en contra, por lo que le pidió que modificara la actitud. Evidentemente, ese diálogo no llegó a buen puerto porque la humorista fue separada del elenco.