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19 de abril de 2026
Va de retro.

Por qué está todo mal entre Panam y Gladys Florimonte

Panam encabezaba un infantil y hacía una gran dupla con Gladys Florimonte en la obra de teatro, pero todo terminó de la peor manera.

Panam y Glady Florimonte, entrentadas.&nbsp;

Panam y Glady Florimonte, entrentadas. 

Gladys Florimonte formaba parte del elenco de una obra de teatro para los más bajitos que tenía a Panam como figura principal. A pesar de que hacían una exitosa dupla, la comediante fue despedida del elenco y todo terminó en un escándalo.

Corría 2007 cuando Panam era la estrella de los infantiles y Gladys Florimonte brillaba junto a ella haciendo el personaje de la Bruja Porfiria.

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La humorista contó varias veces que también se había sorprendido con su desvinculación, especialmente porque era un personaje que le sumaba mucho al show.

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La versión de Panam

Panam contó su versión sobre la polémica con Gladys Florimonte. "Yo la amo, de verdad. Vivimos 5 años llenando estadios y está todo más que bien pero es falso lo que dijo. Voy a mostrar las pruebas para que me crean", disparó en una entrevista reciente en LAM.

"Se había puesto intensa y mostraba las lolas en todos lados. Yo estaba abocada al infantil y le pedía que se pusiera las pilas", contó Panam sobre esa interna.

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Y recordó: "Lo que pasó fue que en un momento, en Carlos Paz, empezó a mostrar las tetis por todos lados. Estaba súper intensa con ese tema y yo tenía varios sponsors, me dedicaba de llena al infantil y le dije que se pusiera las pilas. Igual eso quedó en el olvido, pasaron más de 20 años".

Panam cuidaba celosamente su producto y sentía que el comportamiento que Gladys tenía en los medios podía jugarle en contra, por lo que le pidió que modificara la actitud. Evidentemente, ese diálogo no llegó a buen puerto porque la humorista fue separada del elenco.

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