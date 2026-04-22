A un año de tragedia de Dylan Bustamante, el estudiante de Lomas atropellado por un patrullero en Lanús

Este miércoles se cumple un año de la muerte de Dylan Bustamante , el joven estudiante de un profesorado de Lomas de Zamora de 25 años que fue atropellado por un patrullero en Lanús cuando regresaba a su casa, y su familia todavía reclama justicia.

"Se cumple un año, pero la causa no avanza", lamentó Eliana Bustamante , hermana de la víctima de la tragedia ocurrida el 22 de abril de 2025 en San Martín y 25 de Mayo.

Durante varios meses, la joven pidió la ayuda de los testigos que hayan presenciado el hecho. Su testimonio, al igual que el video, podría ser clave en la investigación.

Bustamante había estudiado en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 103 de la localidad de Villa Fiorito . Le faltaban pocos finales para recibirse de profesor de Historia. Además, había empezado el profesorado de Matemáticas en Avellaneda.

Dylan Bustamente

El estudiante murió cuando regresaba de cursar de noche. El patrullero se dirigía a un operativo en la estación de Lanús. El fuerte impacto hizo que Bustamante saliera despedido de la moto y cayera violentamente contra el cordón de la vereda, perdiendo la vida en el acto.

Los policías se bajaron del móvil para asistir a Dylan, pero ya no había nada que hacer. De inmediato revisaron sus pertenencias, encontraron su DNI y tomaron sus datos para contactar a sus familiares.

El joven atropellado

El terrible episodio quedó registrado en una cámara de seguridad. En la filmación se observa que el patrullero era conducido por una oficial que se cruzó de carril para pasar a otros vehículos y en ese momento atropelló a Dylan, que venía de frente con su moto. Además, se ve que otro patrullero había hecho la misma maniobra riesgosa segundos antes y de milagro no atropelló a nadie.

El caso fue caratulado como "homicidio culposo" y está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lanús. Por el momento, no se tomó ninguna medida contra la policía que atropelló a Dylan.