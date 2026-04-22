Banfield y Lanús se cruzan de nuevo: la Reserva busca revancha

En la denominada fecha de los clásicos, Banfield recibirá este miércoles, desde las 15, a Lanús en el predio de Luis Guillón por la fecha 10 del Torneo de Reserva de la Liga Profesional y de esta manera disputarán una nueva edición del Clásico del Sur. En esta jornada también se llevará a cabo el Superclásico entre Boca y River.

Este partido podría significar una revacha para el Taladro, que hace unos días perdió por 1-0 contra el Granate en el enfrentamiento entre los planteles profesionales de ambos equipos, con la ilusión de dar el golpe de la jornada para enderazar su andar en el actual campeonato. Lo televisa LPF Play.

Para el Granate, por su parte, el partido tiene un valor extra además de ser el derbi barrial. El equipo de Román Martínez arrancó la jornada como uno de los líderes de la zona B junto a Boca y necesita de los tres puntos para matenerse en la cima sin depender de nadie. Por eso, el objetivo será ganar: ganar.

El último partido entre los equipos juveniles de Banfield y Lanús se disputó el año pasado, también en el Campo de Deportes que posee el club de Peña y Arenales en el Partido de Esteban Echeverría, y la victoria fue para los granates, que se impusieron por 2 a 1 gracias a los goles de Thiago Balbuena y Thomas De Martis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2046933359717179750&partner=&hide_thread=false Hoy, #ClásicoDelSur en Luis Guillón.



15:00hs. x https://t.co/sIvshcQ53p#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/VXGh898xsJ — Club A. Banfield (@CAB_oficial) April 22, 2026 Twitter de Banfield. Se viene el clásico de los pibes: cómo llegan Banfield y Lanús Lanús, dirigido por Martínez, es uno de los principales animadores del certamen. Con 20 puntos, lidera la zona B y se perfila como un serio candidato a pelear por el título. Hasta el momento, acumula 6 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota, y viene de empatar con Independiente Rivadavia en la última jornada. Banfield, por su parte, viene en levantada después de un flojo comienzo. Las últimas dos victorias, ante Gimnasia de Mendoza y Godoy Cruz, cambiaron el ánimo después de una racha de siete partidos sin ganar, con 3 empates y 4 derrotas. Gracias a estos 6 puntos, salió del fondo de las posiciones y hoy se encuentra en la zona media con 9 unidades. Por eso, en el Clásico de Sur, buscará sostener su buen momento.

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