jueves 27 de agosto de 2026
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27 de agosto de 2026
Danza de nombres.

Eduardo Coudet se fue de River y el lomense Ariel Holan es candidato a sucederlo

Ariel Holan, el técnico oriundo de Lomas de Zamora, aparece como una de las opciones para reemplazar a Coudet, que se acaba de ir del Millonario.

El lomense Ariel Holan, entre los candidatos de River.

El lomense Ariel Holan, entre los candidatos de River.

Ariel Holan es uno de los candidatos que se baraja en River Plate para reemplazar a Eduardo Coudet, quien dejó su cargo tras la derrota por penales ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El oriundo de Lomas de Zamora se encuentra en la larga lista de opciones que maneja el presidente millonario Stefano Di Carlo, según informó el diario Clarín. Es que el lomense acaba de irse de Cerro Porteño, y eso lo coloca como una posibilidad latente.

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Holan cuenta con una importante trayectoria en el fútbol argentino y a lo largo de su carrera tuvo destacados pasos por Defensa y Justicia, Independiente y Rosario Central. Estos antecedentes les dan sustento a las posibilidades del entrenador lomense para asumir en River.

Además de Ariel Holán, otro ex Banfield aparece en la lista de River

Por estas horas, el nombre que suena con más fuerza en los pasillos del estadio Monumental es el de Hernán Crespo, quien arrancó su carrera como DT en Banfield.

El exgoleador de la Selección Argentina, muy identificado con la entidad de Núñez, es uno de los que más seduce a la dirigencia, pero actualmente está en Atlas. En el club mexicano tiene contrato por dos años y si bien tiene una clausura a favor de River, ésta correría a partir de 2027. Para que se vaya hoy, el Millonario debería desembolsar entre US$7 u US$8 millones.

Por este motivo, la dirigencia baraja también otros candidatos, aunque la mayoría se encuentra con trabajo y a partir de ahí, el nombre de Ariel Holan se incorporó en el radar de River Plate.

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