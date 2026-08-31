Cuál era la gran pasión desconocida de Mercedes Sosa

Mercedes Sosa fue una de las grandes voces femeninas del folklore y de la música popular argentina y de toda América latina. Al margen de su profesión y de su reconocimiento, durante su vida también tuvo una gran pasión casi desconocida.

En una entrevista con Araceli Matus, su nieta y también artista, reveló que una gran pasión de Mercedes Sosa durante su exilio europeo fueron los autos, en especial uno de marca alemana.

Sobre las tablas "Un grito en la voz", un musical en homenaje a Mercedes Sosa

En diálogo con La Tinta , medio de comunicación cooperativo de Córdoba, la nieta de la cantante relató con precisión cómo su abuela sorprendió a los empleados de un concesionario BMW en Alemania.

“¿Me podría abrir el baúl?”, pidió Mercedes Sosa . Solo después de comprobar que su bombo legüero cabía perfectamente, sacó un fajo de billetes, pagó en efectivo y cerró la operación.

Mercedes Sosa, apasionada de los autos.

Durante los años de exilio en Madrid, Mercedes Sosa condujo un Ford Fiesta. Luego compró un Peugeot 505 y más tarde sumó a su colección un Volvo S80 y un Audi A6.

El Audi A6, en particular, fue escenario de una de sus últimas audacias al volante. Condujo durante 70 kilómetros en autopistas cordobesas, alcanzando los 180 km/h.

“El Audi es un auto que no tiene cordura”, recordaba “La Voz de América” sobre esa audaz experiencia al volante, que solo frenó tras un sacudón en la ruta.

Contó su nieta que, en una ocasión, mientras conducía por Buenos Aires, un hombre le gritó desde otro auto: “¡Eh, comunista, mirá el auto que tenés!”. La respuesta de Mercedes Sosa, según narra su nieta, fue inmediata y tajante: “Sí, pelotudo, yo lo tengo y vos no”.