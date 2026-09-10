Caso Loan: el excomisario dijo que fue atropellado y apuntó contra tres acusados

Maciel cuestionó a la tía de Loan en el juicio.

Durante su declaración ante el Tribunal Federal de Corrientes, el excomisario Walter Maciel sostuvo que Loan Peña (5) fue atropellado y que los responsables directos son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. Además, en el juicio defendió su actuación durante la búsqueda y cuestionó a la tía del niño.

En particular, cuestionó el rol de la tía de Loan, a quien acusó de haber desviado los lugares donde se concentró la búsqueda. Maciel también vinculó a Pérez con la hipótesis del atropellamiento. Según relató, el 13 de junio de 2024 el excapitán de navío le habría mencionado que una oveja podía haber atropellado al niño. Además, hizo referencia a un mensaje en el que se planteaba por qué se buscaba a un menor y no un cuerpo.

Salud mental. Suicidio: las señales que no hay que minimizar y la importancia de pedir ayuda

Datos del Indec. La inflación de agosto fue del 1,7% y marcó una nueva desaceleración

Con esos elementos, el excomisario sostuvo que Loan fue víctima de un atropellamiento, seguido por el levantamiento y ocultamiento de su cuerpo. Aclaró que esa afirmación surge, según su versión, de las pruebas y no de un acuerdo previo con otros acusados.

Maciel defendió el trabajo realizado durante las primeras horas de la búsqueda. Explicó que el 13 de junio estaba de franco, aunque permanecía a disposición durante las 24 horas, y que había actividad policial en la zona por distintos eventos deportivos.

Loan desapareció cuando tenía 5 años, el 13 de junio de 2024.

También aseguró que se presentó durante el operativo y que mientras otros efectivos realizaban rastrillajes él se ocupó de tomar declaraciones. De acuerdo con su testimonio, esa noche había unos 150 policías en la zona y una importante cantidad de vecinos colaborando.

El excomisario negó además haber participado en una eventual adulteración del libro de guardia o haber intervenido para que otro funcionario lo hiciera.

Al finalizar, se dirigió a María Noguera, madre de Loan, y le pidió disculpas por no haber podido encontrar al niño. Maciel afirmó que no tiene relación con los demás imputados y anticipó que continuará declarando la próxima semana.

Habló el papá de Loan

Después de la declaración, José Peña, papá de Loan, remarcó: “Ojalá sea cierto lo que está diciendo él. Ojalá que sepamos por lo menos la verdad, qué pasó con él y qué hicieron con él”.

Igualmente, afirmó que su familia continúa esperando la aparición del niño.