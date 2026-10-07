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7 de octubre de 2026
Prevención.

Ezeiza: harán mamografías gratuitas durante octubre en la Base de Salud N°2

Ezeiza ofrecerá mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años sin cobertura social, con inscripción previa y cupos limitados durante octubre.

Hay que sacar turno para las mamografías gratuitas.

Hay que sacar turno para las mamografías gratuitas.

Ezeiza realizará mamografías gratuitas durante octubre para mujeres mayores de 40 años sin cobertura social. Los estudios se harán en la Base de Salud N°2, ubicada en Giribone 163, en seis jornadas previstas entre el lunes 19 y el viernes 30. La inscripción previa será por WhatsApp y habrá cupos limitados.

Mamografías gratuitas en Ezeiza: fechas y requisitos

En el marco de Octubre Rosa, se ofrecerán estudios gratuitos para promover la detección temprana del cáncer de mama. La propuesta está dirigida exclusivamente a mujeres mayores de 40 años que no tengan cobertura social.

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Las jornadas se realizarán en la Base de Salud N°2 de Ezeiza, ubicada en Giribone 163, en las siguientes fechas:

  • Lunes 19 de octubre.
  • Miércoles 21 de octubre.
  • Viernes 23 de octubre.
  • Lunes 26 de octubre.
  • Miércoles 28 de octubre.
  • Viernes 30 de octubre.

Para acceder al estudio es necesario solicitar un turno previamente a través de WhatsApp al 11 3941-1111. La organización informó que los cupos son limitados.

La importancia de los controles

Octubre es el mes de sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama. En ese contexto, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La campaña busca reforzar la importancia de los controles médicos y la detección temprana. La información difundida para esta iniciativa señala la relevancia de realizar mamografías desde los 40 años, o según la indicación médica cuando existen antecedentes.

Además, se recomienda prestar atención a cambios o bultos en las mamas. El autoexamen puede ayudar a conocer el propio cuerpo, pero no reemplaza los controles profesionales ni la mamografía.

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