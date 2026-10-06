Adrogué: qué importantes figuras de la cultura estarán en la Feria del Libro de Almirante Brown

La Feria del Libro de Almirante Brown es una de las más importantes del país.

La 10° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown comenzará este martes 6 de octubre en la Plaza Brown de Adrogué y se extenderá hasta el domingo 11. El evento reunirá a escritores, periodistas y artistas, con más de 150 charlas, propuestas gratuitas y un cierre musical a cargo de Virus.

La programación de la Feria del Libro de Almirante Brown tendrá una amplia participación de figuras de la literatura, el periodismo y la cultura. Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Martín Kohan, Pedro Saborido, María O’Donnell, Lalo Mir y Víctor Hugo Morales son algunos de los invitados.

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También serán parte de esta edición Ricardo Gil Lavedra, Hugo Alconada Mon, Gonzalo Heredia, Elena Santa Cruz, Paulo Kablan, Jorge Asís, Dolores Reyes, Reynaldo Sietecase, Juan Leyrado, Esteban Lamothe, Miguel REP, Hernán Brienza y Facundo Pastor, entre otros.

El Municipio de Almirante Brown informó que la propuesta tendrá más de 150 charlas , además de presentaciones de libros, talleres, encuentros con autores y distintas actividades artísticas y culturales. Todas las propuestas serán de acceso libre y gratuito.

El escritor y referente de la radiofonía nacional, Alejandro Dolina.

Felipe Pigna, uno de los más importantes historiadores de la Argentina.

Claudia Piñeiro es una de las plumas destacadas de la literatura nacional de los últimos 40 años.

Decenas de stands y espacios en Adrogué

Durante los seis días habrá tres auditorios, incluido uno destinado especialmente a autores locales. También funcionarán un espacio para primera infancia y otro equipado con kits sensoriales para acompañar la participación de personas que requieran esos recursos.

La feria contará además con 60 stands de libreros, sectores dedicados al Museo de Malvinas y a Ciencia y Tecnología, y un espacio institucional con organismos bonaerenses, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y Abuelas de Plaza de Mayo.

Italia, Paraguay e Irlanda también tendrán participación, junto con universidades e instituciones de educación superior.

Otro de los atractivos será el sector de streaming, con la presencia de Radio Provincia, las radios de las universidades nacionales de Lomas de Zamora y Avellaneda, y las emisoras municipales ALT y Aula Abierta.

El cierre estará a cargo de Virus

La inauguración será encabezada este martes por el intendente Mariano Cascallares en la Plaza Brown. El jefe comunal destacó la llegada de la décima edición y valoró la presencia de escritores y referentes culturales.

El cierre musical estará a cargo de Virus, en una edición que vuelve a reunir literatura, música y distintas expresiones culturales en Almirante Brown.

La agenda completa de la Feria del Libro de Almirante Brown puede consultarse en el sitio de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del municipio: https://www.educacion.brown.gob.ar/filab.