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26 de junio de 2026
Clink caja.

Qué cifra millonaria le reclama Flor Peña a Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV

Se conoció el monto que le reclama Flor Peña a Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV luego la fake news sobre la muerte de Jorge Messi.

El reclamo de Flor Peña a Nico Occhiato.&nbsp;

El reclamo de Flor Peña a Nico Occhiato. 

El periodista Pablo Layús informó sobre el contenido de la demanda que golpea al creador de Luzu TV: "(Flor Peña) Pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto".

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"Y un punto que no hay para dejarlo pasar tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios. Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma", comentó el periodista en el ciclo Primicias YA, de América TV.

Mientras que La conductora Marina Calabró reveló que la cifra oficial que baraja el abogado de la actriz es de 200 millones de pesos como resarcimiento, aunque la cifra se podría incrementar si la demanda se eleva a juicio.

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Otro de los puntos a analizar son las marcas y campañas publicitarias que la actriz habría acercado al streaming: “Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar. El porcentaje publicitario está basado en lo que tiene que ver con el sueldo, lo que percibía ella como conductora. Florencia estaba manejando las posibilidades de acercamiento con algunas campañas publicitarias. Hay que ver qué pasa con eso. Sin dejar de lado su gira, su gira teatral también”.

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Se trata de un regreso programado y no una respuesta directa a las repercusiones que trajo la situación de Flor Peña y su pedido de resarcimiento económico.

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